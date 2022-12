Presentat el nou Programa 'Clubs: agents transformadors'

Pere Francitorra va reafirmar l'aposta decidida que es continua remarcant des de l'FCBQ per tal d'impulsar el Bàsquet Femení Maria Solé es va encarregar de detallar la planificació prevista de les diferents fases que vertebren el programa

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) va acollir la presentació oficial del nou Programa 'Clubs: agents transformadors'. Emmarcat dins del Projecte Bàsquet Femení desenvolupat per l'FCBQ, aquest programa va dirigit directament als clubs, a qui pretén dotar d'eines i recursos i convertir-los en agents transformadors en perspectiva de gènere. Tanmateix, facilita l'anàlisi de l'escenari actual del Bàsquet Femení així com també la creació d'oportunitats per a nenes, joves i dones que volen ser partíceps i assolir l'èxit en el Bàsquet Català.

La trobada va arrencar amb una intervenció inicial de Pere Francitorra, que va reafirmar l'aposta decidida que es continua remarcant des de l'FCBQ per tal d'impulsar el Bàsquet Femení i de la sensibilització en relació amb seguir prenent consciència de la necessitat de canvi. Tot seguit va ser el torn d'Olga Praderas, que va descriure la línia del bon treball que s'està duent a terme i va convidar els clubs a adherir-se al nou programa.

Seguidament, Maria Solé es va encarregar de detallar la planificació prevista de les diferents fases que vertebren el programa. També va assenyalar els objectius generals d'aquest, que són els de sensibilitzar l’entorn a tenir una mirada crítica en clau de gènere, formar els agents per a fomentar un espai més igualitari i revisar quina és la situació existent a cada club. Per tal d'assolir els objectius esmentats, es facilitaran una bateria de recursos a cadascun dels clubs que ho vulguin com les enquestes per a jugadores i jugadors, equip tècnic, juntes directives de clubs; qüestionaris d'autodiagnosi; els catàleg d'activitats...

A més a més, els representants dels diversos clubs del territori que van assistir a l'acte van considerar el nou programa com a una innovadora iniciativa molt necessària, que els serà de gran utilitat per a poder anar incidint en els diferents actius amb una àmplia diversitat de recursos.