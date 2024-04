Platja d'Aro corona els campions de Catalunya sènior, sub23, sub17 i sub11

Més de 100 jugadors van participar en el primer Campionat de Catalunya de la temporada 2024, on es van coronar als campions de les Categories Sènior, Sub23, Sub17 i Sub11: Bryan Danilo Rincón (IM-23); Biel Garrell (IM-11); David Riba (IM-17); Daniel Garcia (IM A1); Carles Gallardo (IM-A2); Jaume Gallardo (IM B1-B2); Fernando Yañez (IM C1-C2); Iakov Chechelnitskiy (IM-D); Marta González (IF-23); Nuria Paniagua (IF-11); Noelia López (IF-17); Elena Olmos (IF A1-A2); i Elena Barberà (IF B1-C2).