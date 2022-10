La Federació Catalana de Vela presenta la campanya “Puja a bord de la igualtat”

La campanya "Puja a bord de la Igualtat" treballará per donar resposta a tots els col·lectius de la Vela Catalana en matèria d'igualtat de gènere En la primera fase de la campanya, els clubs afiliats a “Puja a bord de la igualtat” crearan un grup de treball intern que analitzarà en quin estat es troba el seu club

S’ha presentat al Saló Nàutic de Barcelona la campanya "Puja a bord de la Igualtat" per donar resposta a tots els col·lectius de la Vela Catalana en matèria d'igualtat de gènere. L’acte l’han encapçalat la secretària general de l'Esport i l'Activitat Física, Anna Caula; el president de la Federació, Xavier Torres, i la membre de Junta Directiva i de la Comissió d’Igualtat de la Federació i comodora del Club Nàutic Sitges, Elisenda Vives.

Aquesta campanya neix de l'estudi "Dones a l'Esport de la Vela" que es va realitzar entre els mesos de març i juny, mitjançant enquestes i entrevistes a federats i federades. Les conclusions d’aquest estudi indiquen que, entre d’altres, hi ha una clara desproporció entre homes i dones a la pràctica esportiva; que quan més es professionalitza la pràctica de l’esport més s’evidencien les desigualtats; que les assumpcions i els estereotips de gènere dificulten la igualtat d’oportunitats; i que les dones navegants se senten infravalorades.

"Puja a bord de la igualtat" té per objectiu articular totes les accions que es deriven d'aquest estudi per a garantir la igualtat d’oportunitats de les dones que formen part de la Vela Catalana vers els homes, potenciar les seves capacitats i vetllar pel seu benestar.

En la primera fase de la campanya, els clubs afiliats a “Puja a bord de la igualtat” crearan un grup de treball intern que analitzarà en quin estat es troba el seu club; vetllarà per una comunicació no sexista; es donarà veu a les persones navegants perquè participin en el procés; i es crearan i implementaran protocols en matèria d’igualtat. Posteriorment, cadascun d’ells hauran de crear un Pla d’Igualtat i establir unes polítiques d’igualtat.

El president Torres ha declarat que “l’estudi és un manifest de què no estàvem tan bé de com ens pensàvem. Tenim una situació inicial i estem treballant per revertir-la. En aquest moment estem treballant molt per donar visibilitat a l’esport femení”.