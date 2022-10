Yasmina Alcaraz, àrbitra catalana al Mundial 2022 d'Austràlia

L'àrbitra gironina, que ja havia estat present a un dels quatre 'Qualifying Tournaments' organitzats per la FIBA, a Washington DC, ha completat així la seva primera intervenció en una Copa del Món de seleccions absolutes "És un gran orgull poder representar els teus orígens a l’altra punta del món i fent allò que més t’agrada", diu

L'àrbitra catalana Yasmina Alcaraz, designada per la FIBA, ha participat en el Mundial femení 2022 que s'ha celebrat a Austràlia. L'àrbitra gironina, que ja havia estat present a un dels quatre 'Qualifying Tournaments' organitzats per la FIBA, a Washington DC, ha completat així la seva primera intervenció en una Copa del Món de seleccions absolutes, que s'ha acabat emportant el combinat nacional dels Estats Units.

En un estiu ple de competicions, aquesta Copa del Món femenina 2022 què té de diferent respecte a altres campionats?

En aquest cas, el fet de celebrar-se a Austràlia, és a dir l’altra punta del món, i ser la meva primera competició absoluta femenina a nivell mundial, fan que sigui diferent a les altres. És un gran orgull poder representar els teus orígens a l’altra punta del món i fent allò que més t’agrada.

Com ha estat el teu dia a dia en aquest Mundial?

És cert que l’estada a Austràlia es pot dividir en dues fases diferenciades. La primera part és l’anomenat PCC (Pre Competition Clínic), on durant quasi 4 dies estem treballant de forma conjunta aspectes tècnics, físics, psicològics i específics de l’arbitratge i de la competició. La segona part és la que fa referència purament a la competició, on treballem per grups reduïts amb l’equip de cada partit. Cada matí és fa una activació física amb el teu 'Crew', una xerrada pre-partit per preparar específicament el treball a pista i, posteriorment, una anàlisi post-partit juntament amb l’instructor i un suport de vídeo preparat pels 'vídeo-operadors'.

Com has estat fent per tenir la ment, el cos i l'ànima a to amb les exigències d'aquests dos mesos?

Sempre treballant amb molta exigència cada aspecte de forma individual i fent els malabars possibles per a poder combinar-ho amb l’àmbit personal, que per a mi és el més important. Per a mi és vital poder invertir temps amb el meu cercle més proper i, cada cert temps, necessito una càrrega d’energia propera que et donen aquells qui més et coneixen.