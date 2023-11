Esport universitari: una altra aposta d’Esportcat per promoure els hàbits saludables i els valors

Igualtat i diversitat, objectius diana pel nou curs, que té els Campionats de Catalunya com a activitat referent

Aprofitar el potencial de l’esport i l’activitat física com a eina saludable, educativa i de valors és una les prioritats de les polítiques desplegades per Esportcat-Generalitat de Catalunya. Així queda demostrat en projectes d’esport escolar que busquen apropar l’esport als més petits o en iniciatives que vetllen per incrementar el nivell d’activitat física de la ciutadania per millorar la salut i el benestar. Aquí hi podríem afegir l’esport universitari, amb la complicitat de les 12 universitats del país.

Amb aquesta finalitat, el Govern aposta per consolidar i potenciar la participació de l’estudiantat català i la resta de la comunitat universitària en la pràctica fisicoesportiva, tal com estableix el Pla Estratègic d’Esport Universitari de Catalunya (PEUC) 2020-2030. Entenent l’esport universitari “com una peça més d’un model d’esport circular, on tots els elements que l’integren –esport escolar, esport d’elit, esport universitari, etc.- es retroalimenten i donen vida a aquesta ànima esportiva que caracteritza Catalunya”, apunta Anna Caula i Paretas, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física.

Els Campionats de Catalunya i la resta d’activitats reuniran uns 9.000 estudiants de les 12 universitats

En aquest marc, els Campionats de Catalunya Universitaris (CCU) són l’esdeveniment referent per a la comunitat universitària i compten amb la participació d’alumnat de totes universitats catalanes. La seva coordinació recau cada curs en un centre diferent –enguany, en la 39a edició, és la Universitat Pompeu Fabra, amb Mataró com a Vila Esportiva Universitària- en el marc de l’Esport Català Universitari, l’ens que agrupa totes les universitats de casa nostra.

Anna Caula: “L’esport universitari és una peça clau de l’esport circular i dona vida a l’ànima esportiva catalana”

6 esports d’equip (bàsquet, futbol, futbol sala, handbol, voleibol i rugbi 7), amb 1.730 participants, i 28 esports individuals, amb 1.075 alumnes, conformen l’eix dels CCU 23-24, inaugurats recentment, amb “una elevada presència femenina, fregant la paritat entre homes i dones”, com destaca Anna Caula. Altres esdeveniments del curs són la cursa Unirun, el circuit Unitennis, el circuit català de pàdel o la participació de les seleccions catalanes universitàries en diverses cites esportives. D’aquesta manera, la participació global pot arribar als 9.000 esportistes, cosa que demostra el creixent interès per a la pràctica de l’esport i l’activitat física entre la comunitat universitària catalana.

A banda de la competició, un dels eixos d’actuació del curs serà el foment de la igualtat i la diversitat. Per això, s’està elaborant un protocol en matèria de violència masclista i LGTBI-fòbia als CCU –treballant aspectes com la violència de gènere i l’assetjament sexual en aquest àmbit-, i s’apostarà de manera clara per promoure l’esport femení i inclusiu.

Compaginar estudis i esport

A banda de subvencionar l’organització de competicions i altres projectes associats a l’esport universitari mitjançant el Consell Català de l’Esport, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física estableix convenis, a través del CAR de Sant Cugat amb les universitats catalanes, a través del programa Tutoresport, que faciliten als esportistes d’alt nivell la compaginació́ de l’esport amb l’exigència dels estudis universitaris. A més, el Departament d’Atenció a l’Esportista. ubicat al CAR realitza tasques de tutela en les transicions de la vida acadèmica dels esportistes d’alt nivell. I, especialment en el pas de batxillerat a la universitat, porta a terme diferents accions amb alumnes de segon de batxillerat a l’Institut CAR i a l’Institut Joaquim Blume.

El rol de les universitats, l’alumnat i el professorat és clau per empoderar l’esport universitari del país, al costat del suport econòmic d’Esportcat per fer realitat cada curs l’activitat esportiva en aquests centres i reforçar, d’aquesta manera, el seu paper en la cohesió social i territorial del país.

Un full de ruta marcat pel Pla Estratègic 2020-2030

El desenvolupament de l’esport universitari a casa nostra es porta a terme a través del Consell de l’Esport Universitari de Catalunya (CEUC), integrat per representants del Govern (Consell Català de l’Esport i Direcció General d’Universitats) i de les universitats, que es reuneix com a mínim un cop l’any –la darrera trobada va tenir lloc a Mataró fa pocs dies- per analitzar els reptes de cada curs i les oportunitats de millora en aquest àmbit.

El CEUC fa seguiment dels objectius del Pla Estratègic d’Esport Universitari de Catalunya (PEUC) 2020-2030, que actua de full de ruta per fer que la comunitat universitària es beneficiï dels valors de la pràctica esportiva. El PEUC estableix 11 línies estratègiques i 49 plans d’acció, dels quals ja n’hi ha un 51% en marxa, que busquen consolidar i incrementar la pràctica de l’activitat fisicoesportiva entre tota la família universitària.

El Pla Estratègic és fruit d’un ampli procés participatiu, liderat per Esportcat, en què intervenen tots agents implicats: Govern, entitats, organismes i professionals vinculats amb l’esport universitari, mitjançant els serveis d’esports i activitat física de les 12 universitats catalanes.

El Govern aposta per potenciar la participació de l’estudiantat català en la pràctica fisicoesportiva | SPORT.es