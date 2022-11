Eloi Palau, nou campió del món de trial 20"

El català Eloi Palau s'ha proclamat nou campió del món de trial de roda 20" en la disputa dels Campionats del Món de Ciclisme Urbà celebrats la darrera setmana a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) Nil Benítez, que va formar part de l'equip de la selecció espanyola, es va endur el títol de campions del món per equips en la jornada inaugural

El català Eloi Palau s'ha proclamat nou campió del món de trial de roda 20" en la disputa dels Campionats del Món de Ciclisme Urbà celebrats la darrera setmana a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units). El vigatà, de 24 anys, assoleix d'aquesta manera l'excel·lència mundial en la disciplina en què ja havia estat campió del món júnior l'any 2016 i havia aconseguit la medalla de bronze en els Campionats del Món disputats a casa, a Vic, el darrer 2021.

Palau, que aquest curs 2022/23 és el tècnic de trial al Centre de Tecnificació del Ripollès de la Federació Catalana de Ciclisme, aconsegueix d'aquesta manera el seu primer títol elit, superant a la final a Alejandro Montalvo i al vigent campió, Borja Conejos. Una fita per a la història en una carrera que gairebé es va veure truncada el passat any 2019, quan va patir un important accident amb l'explosió de traces de munició de la Primera Guerra Mundial.

Nil Benítez, subcampió del món júnior i campió per equips

El mallot d'arc de Sant Martí de Palau és la gran notícia de tancament d'uns Mundials de Trial 2022 que van començar amb un altre títol català: el del júnior Nil Benítez, que va formar part de l'equip de la selecció espanyola que es va endur el títol de campions del món per equips en la jornada inaugural. Posteriorment, Benítez aconseguiria una segona medalla en proclamar-se subcampió del món júnior 20", sent segon a la final on arribava juntament amb Martí Yélamos, que va ser sisè.

També van arribar a les finals Laia Esquís, que amb tan sols 16 anys va repetir la seva fita d'arribar a la final absoluta com va passar el darrer 2021 a Vic, acabant en sisena posició. També arribava a la final absoluta Martí Vayreda en la final de roda 26", categoria on va ser finalment sisè