Ramis: "Los resultados son bálsamos"

El entrenador del Espanyol, Luis Miguel Ramis, explicó este jueves en la previa del duelo de LaLiga Hypermotion contra el Real Zaragoza que "los resultados son bálsamos", en referencia a la importancia del último triunfo en la Copa del Rey contra el Real Valladolid (3-1).

El técnico blanquiazul, después de la sesión en el Stage Front Stadium, insistió que en las victorias "hacen descansar mejor" y provocan que el "estrés malo de las derrotas" desaparezca. El equipo, en cualquier caso, ha trabajado "con menos carga de lo habitual" al afrontar su tercer partido en siete días.

Respecto a la evolución del Espanyol, Ramis indicó que sus futbolistas son "intensos, atrevidos" y que "tiene ambición y están motivados". De todos modos, insistió en que el cuerpo técnico quiere convertir esto en "una rutina de esfuerzo y de responsabilidad, que es lo difícil".

"Pero somos capaces de hacerlo", apostilló el preparador tarraconense, quien aseguró que los "equipos en mayúsculas" tienen este tipo de "inercias". Ramis cree que, si lo consiguen, se traducirá en "un cóctel bueno para afrontar partidos de aquí al final de temporada".

Respecto al rival, el técnico blanquiazul reconoció que la llegada hace dos semanas de un nuevo entrenador al Zaragoza, Julio Velázquez, implica que tiene "menos partidos a analizar" y auguró que probablemente sea más difícil "acercarse a la propuesta del rival y afinar tanto como en otras ocasiones".

En cualquier caso, Ramis afirmó que el Espanyol debe tener claro "que tiene muchos minutos por delante para hacer las cosas bien". En este sentido, acentuó la importancia de no caer en la "precipitación y el desorden" para no dar mayores facilidades al contrario en el Stage Front Stadium.

No teme hundirse en Segunda

Preguntado por si, como ha ocurrido con el Real Zaragoza, el club periquito teme ser otro histórico de Primera estacando en Segunda, el responsable del banquillo lo negó tajantemente: "No veo ese sentimiento aquí. No veo nada en el club que me diga que se pueda quedar en Segunda mucho tiempo. Todos tenemos claro y visualizamos dónde queremos llegar. Todos nos lo van a exigir".

Además, Ramis destacó que "la confección de la plantilla es buena" y deslizó que en el mercado de invierno puede haber refuerzos. "En diciembre, podrá ser mejorada si aparecen y encontramos las soluciones", apuntó.