Las peñas del Espanyol piden la destitución de Ramis

La federación de peñas del Espanyol ha reclamado, a través de un comunicado, "el cese" del entrenador del primer equipo, Luis Miguel Ramos, y pone en duda el trabajo del director deportivo, Fran Garagarza.

"Creemos que Ramis no ha mejorado en nada los números de Luis García, el juego del equipo es pésimo, con unos resultados muy mediocres en casa. Pedimos el cese de Ramis, al no haber sido el revulsivo que se buscaba".

Asimismo, los peñistas lamentan que el Espanyol no está cumpliendo las "expectativas deportivas".

"No ha llegado ningún refuerzo en forma de fichaje para ayudar a reconducir la situación, y el futuro no se prevé optimista. Pedimos al director deportivo, Fran Garagarza, que ponga urgentemente una solución a este problema, o en caso contrario, su cese por no saber confeccionar la plantilla que el Espanyol necesita para subir a Primera".

La FCPE también "pide a la propiedad una actuación firme y urgente para un cambio radical en la estructura del club, no nos podemos permitir un año más en Segunda".