Melamed: "Estamos oliendo las victorias"

El jugador del Espanyol insistió en que el vestuario está calmado y no enciende las alarmas El canterano, que apenas cuenta para Diego Martínez, asegura que no tiene que "reprochar nada a nadie"

El extremo del Espanyol Nico Melamed afirmó esté miércoles después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que el vestuario está "oliendo las victorias" y apuntó que llegarán "más pronto que tarde", tras el empate contra el Valencia en el descuento (2-2).

El futbolista insistió en que el grupo está "tranquilo" pese a los fallos puntuales que están lastrando el rendimiento del bloque: "Tensión, ninguna. Una buena mentalidad se forja en los momento difíciles y mis compañeros demuestran personalidad tras cada error. Trabajamos cada día para que no vuelva a ocurrir".

En este sentido, Melamed ensalzó la actitud del portero Álvaro, que dejó pasar un balón en el descuento contra el Valencia, facilitando el resultado final. "Ha sido un ejemplo para el equipo. No es fácil y al día siguiente se repuso. Le costó dormir, pero ha demostrado ser un gran portero", desveló.

El canterano insistió en que el vestuario está calmado y no enciende las alarmas: "Sabemos que desde la tranquilidad llegarán los buenos resultados. Estábamos saboreando el triunfo contra el Valencia y se nos escapó al final. Los triunfos van a ir llegando".

Preguntado por la falta de minutos que vive -122 en todo el curso-, el futbolista apuntó que no tiene que "reprochar nada a nadie". "La virtud de un futbolista es adaptarse a lo que pide el entrenador. Lo que me gusta es jugar, como si me ponen de portero", apostilló el blanquiazul, dispuesto a convencer al técnico Diego Martínez.