Manolo González: "Lo único que me importa es quedar primero o segundo, nada más"

No hay nada más en la mente del RCD Espanyol que quedar primero o segundo este final de temporada. El equipo espanyolista afronta este domingo la primera de las dos finales que le quedan de campeonato contra un Amorebieta que se juega la vida, un partido de necesidades que decidirá las aspiraciones de ambos equipos esta campaña.

Manolo González ha repasado el estado de sus jugadores antes del partido: "Ni Pol Lozano ni Jofre llegan. José Gragera estamos valorando su evolución para que no recaiga. Son partidos a todo o nada, no podemos ir con jugadores que estén tocados".

El Amorebieta también se está jugando la vida en un partido de necesidades: "Han hecho un tramo final de liga bastante bueno. Es un equipo difícil, en su campo serán más complicados. Es un partido de necesidades, los detalles importarán mucho. Tenemos que tener mucha cabeza", ha explicado.

Estoy pensando en los dos partidos que quedan, no pienso en más lejos Manolo González — Entrenador del RCD Espanyol

El técnico tiene claras cuáles son las aspiraciones del equipo: "Estoy pensando en los dos partidos que quedan, no pienso en más lejos. Creo en los momentos, nos enfrentamos a un equipo que está haciendo bien las cosas. Tenemos que jugar con nuestra necesidad de ganar, aunque también con la suya". Manolo es consciente de la presión que se vive en el equipo perico: "La presión aquí no se te resta en ningún momento. La presión que hay es de subir, hay que saber vivir con ella. Quien no sepa hacerlo, tiene un problema".

En el club, a pesar de las complicaciones, solamente se contempla subir de manera directa: "Solamente contemplamos el ascenso directo. Mientras haya opciones de llegar, no contemplamos más allá de los dos partidos que quedan".

Lo único que me importa es quedar primero o segundo Manolo González — Entrenador del RCD Espanyol

Sobre el partido contra el Oviedo, el técnico valoró los tres puntos conseguidos a pesar del juego mostrado: "Quizás no fue el partido más brillante, aunque veníamos de partidos de hacerlo bien donde merecimos más. Conseguimos sacar un partido muy difícil con muchos condicionantes, a partir de ahí corregir los errores para el próximo partido. No me importa la posición en la que acabemos. Lo único que me importa es quedar primero o segundo. Es lo único que miro, no miro nada más. Si un día llega el momento, será lo que sea. Es lo que nos importa, no podemos mirar a otra cosa".