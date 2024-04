Manolo González, sobre la polémica: "No quiero entrar porque ya sabemos todos lo que puede pasar después"

El Espanyol arrancó un punto de su visita al líder la categoría, el CD Leganés. El encuentro que tuvo poco ritmo y pocas llegadas peligrosas, estuvo marcado sobre todo por un penalti que Trujillo Suárez señaló en el directo y después tras la comunicación del VAR y la revisión en el monitor decidió anular.

En la rueda de prensa posterior al encuentro en Butarque, Manolo González no quiso entrar a valorar la acción porque "ya sabemos todos que puede pasar después".

El técnico espanyolista fue expulsado durante el encuentro por protestar al colegiado. "No hay que hablar de los árbitros, tenemos que estar por nuestra faena. Pido disculpas al equipo y a la afición porque me he calentado excesivamente y los he dejado sin entrenador para el tramo final del partido", expuso Manolo González.

En lo referente al juego del equipo, el entrenador 'perico' manifestó que "creo que es el mejor partido desde que he llegado; en cuanto a juego, de no conceder mucho, hemos conseguido minimizar al rival".

Con este empate, el Espanyol no consigue recortar puntos con el primer clasificado, pero suma un importante punto para afianzar los puestos de ascenso directo.