Joan Collet, expresidente del Espanyol, lanza una pulla contra el Barça

Collet ha hablado sobre los casos de racismo en la Liga El expresidente perico cree que el Espanyol ha resultado demasiado castigado en comparación a otros clubes

Los casos de racismo están tomando un protagonismo preocupante durante esta temporada de la Liga. Los cánticos contra cierto jugadores se están convirtiendo en algo demasiado habitual y a la organización no le ha quedado otra que tomar cartas en el asunto para tratar de aplacar esta situación.

El último en pronunciarse sobre este tema ha sido Joan Collet, expresidente del Espanyol, para los micrófonos de Radio Marca. El exdirectivo ha comparado dos casos recientes de racismo que se han producido en la Liga: los cánticos contra Iñaki Williams, jugador del Athletic de Bilbao, en el campo del Espanyol, y los de los aficionados del Barça contra el madridista Vinicius.

Según Collet, una parte del colectivo espanyolista se ha sentido discriminado ya que consideran que se ha criminalizado mucho más los actos sucedidos en el RCD del Espanyol que los del Spotify Camp Nou.

"Es algo que siempre me molesta. Los insultos racistas son totalmente deplorables y sancionables, pero tú fíjate la que se lio cuando lo de Williams. No sé en televisiones estatales, pero en TV3 vimos todo el día las imágenes del futbolista retirándose del campo con los cuatro gritos. El club reaccionó enseguida y el Espanyol cumplió, pero el seguimiento mediático que hubo durante este tema, con los tuits de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez incluidos... Se nos criminalizó y en el caso del Barça parece que no ha pasado nada, se ha levantado un expediente y ya está, cosa que me indigna", protestó.

No.

No podemos seguir tolerando este tipo de comportamientos racistas. En el fútbol, en el deporte, también se educa, y debemos educar en la tolerancia y el respeto.



Un abrazo, @Williaaams45. https://t.co/4jToGD8t7R — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 25 de enero de 2020

Collet lamenta que el Espanyol no sea juzgado con la misma vara de medir que el club blaugrana: "como mínimo, a nivel mediático debería haber el mismo tratamiento para todos. También le pediría a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, que pongan también un tuit como el día del Espanyol - Athletic".

El expresidente perico aprovechó para tocar otros temas, como por ejemplo el gran éxito de la King's League: "No he seguido el torneo y el lugar tampoco era para ir (Camp Nou). Desconozco su funcionamiento, pero de cara a la juventud ha tenido mucho tirón".