Modric tensa la cuerda de su renovación con el Real Madrid

Sin descanso por no renunciar a su selección, volverá con dos partidos más en sus piernas para afrontar el tramo de la verdad de la temporada A sus 37 años lleva 48 partidos a sus espaldas, y el Madrid duda si ampliarle tras jugar seis partidos completos con ellos y los mismos que con Croacia

El Real Madrid tiene siete expedientes abiertos de renovaciones que empezará a solucionar en abril. Uno de ellos es el de Luka Modric, admirado y querido por el madridismo, que pide que siga un año más. Es uno de los jugadores más respetados desde el club, su disciplina, profesionalidad y rendimiento es ejemplar, pero el Madrid es una máquina fría de calcular y no le salen las cuentas con el croata. A sus 37 años sigue rindiendo a un nivel alto, pero su resistencia empieza a menguar y eso afecta al equipo. El club no se lo habrá dicho, pero él sabe que duplicar su energía con Croacia no agrada en la T-4 de Valdebebas.

Modric se incorporará el miércoles al equipo, con derecho a un día de recuperación si juega el martes, después de disputar con Croacia 92 minutos ante Gales, y lo que juegue mañana contra Turquía, ambos partidos de clasificación para la Eurocopa. Su compromiso con la camiseta de se selección es admirable. Mantiene el mismo empeño que con su equipo. Esa comunión con su país no beneficia al Madrid, que le va a necesitar más que nunca en una temporada repleta de partidos que desgastan y quema energías para los siguientes compromisos.

REUNIÓN CON SU AGENTE

El centrocampista croata ha jugado 48 partidos esta temporada, 37 con el Real Madrid y 11 con Croacia, que pueden ser 49 y 12 si juega mañana. De todos ellos completó 12, seis con su equipo y los mismos con su selección. Ancelotti lo mima y dosifica como mejor puede y sabe, dejándole 11 partidos en el banquillo para participar en 10. Los otros 27 fue titular, pero lo quitó en 21 ocasiones, 11 antes del minuto 80 y 10, después. Es el quinto jugador de la plantilla que más minutos ha jugado sumados Madrid y Croacia. Pese a lo grueso de los números nadie tiene queja de él, y en el club tampoco.

Sin embargo, el Madrid valora si alargarle otro año, aunque sea una oferta a la baja, sabiendo que tiene propuestas superiores para cerrar su carrera deportiva con un premio final de un contrato de dos o tres años y un salario que triplicaría el que le ofrece el club blanco. Quizá por eso, Modric se habría reunido con su representante para valorar su situación, o porque el Madrid podría haber adelantado una propuesta. No renunciar a Croacia con 38 años y compatibilizarlo con el Madrid exige un análisis que tendrán que discutir cuando llegue el momento de poner las cartas sobre la mesa.