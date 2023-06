Garagarza tiene trabajo por delante en el Espanyol

Todavía sigue vinculado a los Wolves, pero el nuevo director deportivo del club blanquiazul deberá afrontar con urgencia temas como la continuidad de Darder, tratada mientras por Mao Ye Encontrar un ‘9’ de garantías y retener a piezas clave son otros asuntos que también requieren mucha celeridad

Diez días después de oficializarse la marcha de Catoira, el Espanyol sigue a la deriva en cuanto a su dirección deportiva. El acuerdo con Fran Garagarza es total, pero todavía debe desvincularse de los Wolves y existen varios temas que el club debe afrontar con urgencia.

El exdirector deportivo del Eibar llegará al Espanyol con un objetivo primordial: lograr la continuidad de Sergi Darder. Garagarza deberá convencer al capitán blanquiazul de que se quede en Segunda ofreciéndole un proyecto atractivo que no se base solo en el ascenso de la entidad, algo obligatorio este próximo curso.

Otro de los temas que corre mucha prisa es encontrar al sustituto de Joselu. Sin goleador no se va a ninguna parte y, tras no cometer el mismo error que el año pasado con De Tomás, la llegada de un ‘9’ de garantías debe producirse, al menos, antes del comienzo de LaLiga.

Dejando a un lado el resto de incorporaciones, muy necesarias tras un descenso dramático, en el capítulo de posibles salidas, Garagarza deberá decidir qué hacer con futbolistas como Braithwaite, César Montes y Cabrera, tres jugadores de gran cartel en equipos de Primera división, pero con contrato como blanquiazules.

Otros nombres cuya continuidad no está asegurada son Oliván, Puado y Expósito, con varios pretendientes surgidos en los últimos días. Menos prioritario pero no prescindible es tratar el asunto de los jugadores que regresan de su cesión (Vilhena, Dimata y Pol Lozano) y otros que no cuentan para el técnico Luis García como Lazo.

Mao Ye asume funciones

Mientras no llega el nuevo director deportivo, es el CEO de la entidad blanquiazul, Mao Ye, quien decidió reunirse el pasado martes con los representantes de Sergi Darder para pedirle que siga en el Espanyol, según ha informado ‘Catalunya Ràdio’.