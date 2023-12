Darder: "No me equivoqué al salir del Espanyol"

El ahora centrocampista del Mallorca asegura que en verano tomó la mejor decisión para él y para el Espanyol con su salida del conjunto blanquiazul “Fue difícil, pero tenía la decisión muy clara, aunque nos hubiésemos salvado, para un bien psicológico mío", explica Darder

El ahora centrocampista del Mallorca, Sergi Darder, concedió una entrevista a ‘Radioestadio’ en la que insistió en no haberse equivocado al salir del Espanyol en verano, ya que “era lo mejor para mí y para el club, ya que dejé un dinero importante para que la entidad se sanease”.

“Para mí fue un verano muy duro con la salida del Espanyol. Tenía la certeza de que debía salir de la que era mi casa. Fue difícil, pero tenía la decisión muy clara para un bien psicológico mío. Y qué mejor que volver a mi casa (Mallorca). En ningún momento he pensado que me haya equivocado en salir del Espanyol”, explicó el futbolista balear.

El que fuese capitán blanquiazul aseguró, además, que su marcha no dependía de si el equipo lograba o no la salvación: “No debo esconder mis sentimientos por el Espanyol, sabía que tenía que irme por un bien mío. Si nos hubiésemos salvado también hubiese intentado salir, aunque sabía que sería más difícil”.

Preguntado por cómo se desarrolló su adiós, Sergi Darder explicó que informó al club al acabar la temporada: “Tengo muy claro antes de venir al Mallorca que me he de ir del Espanyol. A principios de verano hablé ya con el club para explicar que mi etapa allí había terminado, no por jugar en Segunda, sino porque necesitaba un cambio. Tenía otras opciones, pero cuando se presentó la opción del Mallorca la valoré como tal”.

El centrocampista balear, pese a jugar ahora en el Mallorca, no quiso esconder sus sentimientos pericos: “Era lo mejor para mí y para el club, dejé una cantidad importante de dinero. El Espanyol será siempre el club de mi vida, siempre que puedo lo veo”.

Pudo llegar al Barça

Finalmente, y cuestionado por su posible fichaje por el Barça, el de Artà habló sin tapujos. “Tuve esa posibilidad de fichar por el Barcelona en verano. Es duro decir que no a un equipo así, pero lo pensé fríamente y mi cabeza no me permitía eso viniendo del Espanyol. No hubo ni un 1% por mi parte de poder ir. Hablé con gente como Tommy N’Kono y mi sentimiento era tan grande que no me permitía hacer eso”.