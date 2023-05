Las 'absurdas' manos de Oscar Gil complicaron la vida al Espanyol

Al borde de llegar al descanso, en el minuto 42 de la primera parte, Hernández Hernández no dudó en señalar penalti favorable al Rayo Vallecano De Tomás no falló y transformó desde los once metros para poner las tablas otra vez en el luminoso, su segundo gol en los últimos 16 encuentros

El Rayo Vallecano y el Espanyol están protagonizando un duelo intenso y entretenido en Vallecas, todavía en curso y con todo por decidir. Todo empezó de maravilla para el combinado de Luis García, que se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Darder tras los primeros veinte minutos del mismo. Sin embargo, unas manos absurdas de Óscar Gil, le dieron alas al equipo dirigido por Andoni Iraola.

Al borde de llegar al descanso, en el minuto 42 de la primera parte, Hernández Hernández no dudó en señalar penalti favorable al Rayo Vallecano tras unas claras manos de Óscar Gil dentro del área blanquiazul, hoy rosada. Un regalo para el conjunto local. De Tomás no falló y transformó desde los once metros para poner las tablas otra vez en el luminoso. Lo que se significó también el segundo gol de RDT en los últimos 16 encuentros.

A pesar de ello, el Espanyol fue capaz de volver a revertir la situación tras el receso. Nico Melamed fue el encargado del conjunto visitante para poner otra vez la mínima ventaja al marcador en Vallecas de cara al Espanyol. Un duelo apasionante del que quedan todavía prácticamente toda la segunda mitad, con un Rayo Vallecano decidido a volver a poner las tablas.