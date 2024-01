Los pluses que podrían desaparecer con la nueva subida del SMI

La semana pasada el Ministerio de Trabajo aprobó con el apoyo de los sindicatos una subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2024. El SMI se situará en los 1.134 euros brutos mensuales por 15 pagas después del aumento del 5%.

Ahora, toca esperar la aprobación del Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuando tendrá efectos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.

Los sindicatos consideran que es un incremento "aceptable", pero no del todo: "el SMI no es solo un importe, debe incluir mucha más regulación a su alrededor. Esperamos que, en la tramitación del decreto correspondiente, sean incluidas algunas de estas consideraciones", alertaba Joaquín Pérez, el secretario general de Unión Sindical Obrera (USO), en referencia a puntos "fundamentales".

En este contexto, el sindicato solicita que quede "expresamente prohibida" la absorción de complementos en el salario base para que, "al final, la suma sea la misma y la subida, en la práctica no exista". Si bien a dudas sobre esto, los complementos salariales se tienen en cuenta para calcular el Salario Mínimo Interprofesional.

De esta forma, el sueldo base y el salario mínimo interprofesional son diferentes y no tienen por qué coincidir. La ley obliga sumar al sueldo base los complementos salariales como la antigüedad, según lo establecido en el SMI vigente. Por este motivo, muchas compañías no suben el sueldo a sus empleados cuando se aprueba una subida del SMI, puesto que si los pluses alcanzan la cuantía fijada, no tienen por qué hacerlo.