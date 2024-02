Todo preparado para la Copa del Mundo de esquí alpino de Soldeu

La Copa del Mundo de esquí alpino vuelve a Grandvalira, más concretamente a Soldeu-El Tarter. Si el año pasado acogían con éxito las finales de esta competición, este fin de semana la pista Avet será el mejor escenario para las pruebas de eslalon y gigante femenino. La organización lo tiene preparado para reeditar el éxito conseguido la temporada pasada donde Grandvalira fue el escenario de la última cita de la Copa del Mundo y donde tanto el suizo Marco Odermatt como la estadounidense Mikaela Shiffrin brillaron con luz propia como los grandes triunfadores del curso blanco.

Ausencia de Shiffrin

Finalmente Shiffrin será la gran ausente después de la dura caída que sufrió hace diez días en Cortina d’Ampezzo y tuvo que ser evacuada en helicóptero. La esquiadora de Atomic ostenta la friolera de 95 triunfos, un hito histórico muy difícil de superar. ‘Mika’ no podrá defender su condición de líder de la general por delante de la suiza Lara Gut-Behrami y la italiana Federica Brignone. Shiffrin también es líder de la general de eslalon mientras que en gigante es cuarta por detrás de Gut, Brignone y la sueca Sara Hector.

El programa de competición se concentra en el sábado cuando de 10:30 a 13:30 se disputará el eslalon gigante mientras que el domingo, con el mismo horario, tendrá lugar el eslalon. Aunque todo empezará un día antes, este viernes a las 18:30 en L’Abarset donde se llevará a cabo el sorteo público de dorales de la prueba de eslalon gigante que se celebra el sábado en la pista Avet en Soldeu. De este sorteo saldrán los 15 primeros dorsales y qué duda cabe que será la mejor oportunidad para que niños y jóvenes se acerquen a las mejores esquiadoras del mundo. La ceremonia durará una hora aproximadamente y después la fiesta seguirá en L’Abarset. Porque este emblemático local será más que nunca el epicentro del après-ski.

El World Cup Village será otro punto caliente de esta Copa del Mundo, el punto de encuentro para visitantes, aficionados y profesionales donde podrán compartir, conocer y disfrutar de una completa experiencia de esquía alpino, competición y nieve. Además, el Ski Festival incluirá actividades para todos los públicos. Será al pie de las gradas y con un horario de 9:00 a 15:30 horas donde no faltarán animaciones, DJ, coreografías con The Mooners y una serie de talleres.

Transporte gratuito

Con la voluntad de facilitar los desplazamientos para presenciar la Copa del Mundo, la organización del evento habilitará este sábado y domingo, una línea de transporte gratuita desde los aparcamientos de Grau Roig y de Canillo, con parada también en los aparcamientos de El Tarter, entre las 8 y las 17 horas. En el caso de Canillo, durante el fin de semana de Copa del Mundo se volverá a habilitar el antiguo Camping Pla como aparcamiento de 250 plazas suplementarias a las que ya dispone la población.

Evento sostenible

La sostenibilidad es uno de los temas más cuidados en esta cita de la Copa del Mundo. La Audi FIS SKI World Cup, como evento mundial en un entorno montañoso, puede ser más sostenible con la reutilización de materiales, indicadores para reducir el uso de la energía y otras medidas para minimizar el impacto ambiental como ya se hizo el año pasado durante las Finales de la Copa del Mundo, con la programación de los traslados de los equipos de las corredoras pues se han optimizado al máximo para reducir desplazamientos innecesarios.

Las entradas están a la venta desde 20 euros el día de forma online y 25 euros en taquillas. Además, organización también dispone de entradas especiales VIP Lounge, VIP All Star Tribune y VIP on skis. Es último es una interesante y exclusiva opción en la que se realiza el reconocimiento de la pista junto a un ex esquiador o es esquiadrora de Copa del Mundo. Con todo, Grandvalira volverá a disfrutar de una gran ocasión para reforzar su candidatura a ser la sede de los Campeonatos del Mundo de Esquí alpino 2029.