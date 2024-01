De Rossi: "Firmé la cantidad que quiso la directiva, solo pedí un bonus por la Champions"

El italiano Daniele De Rossi, nuevo entrenador del Roma hasta el final de temporada tras el despido del luso José Mourinho, desveló este viernes que firmó el contrato sin apenas negociar, por "la cantidad que quiso la directiva", aunque solicitó una prima en caso de finalizar entre los cuatro primeros y acceder a la Liga de Campeones.

"Dan y Ryan Friedkin (dueños) fueron muy claros sobre la duración del contrato y la naturaleza de mi estancia. Firmé la cantidad que ellos estipularon, solo pedí una prima por la Liga de Campeones. No hay más variables ni renovaciones. No hay nada más, solo un contrato de 6 meses", dijo el nuevo entrenador en su primera rueda de prensa, previa al duelo ante el Hellas Verona de este sábado.

"Les pedí que me trataran como a un entrenador, no como a una leyenda o un exjugador. Pelearé hasta la muerte para quedarme aquí", añadió.

De Rossi, que como jugador heredó el brazalete de capitán del mítico Francesco Totti, leyenda absoluta del club, confesó que ha hablado con el histórico futbolista: "Nos hemos llamado, me ha dado un mensaje de suerte y me ha comentado su asombro. Nos veremos pronto".

Otro con el que ha mantenido contacto es con Mourinho, al que la prensa saudí ya da por nuevo entrenador del Al Shabab del belga Yannik Carrasco o el argentino Ever Banega.

"Le envié un mensaje, me había escrito cuando acepté con el SPAL, era un gesto que tenía que hacer. Si se hartó hay que preguntárselo a él; a mí no me importa tanto ahora, con todos mis respetos", expresó.

Sobre su repentina llegada dijo: "No se rechaza al Roma, le pasó también a Pirlo hace años cuando aceptó a la 'Juve'. Hay hombres que rechazan este tipo de ofertas y otros que se lanzan".

"No es solo una cuestión de nostalgia del pasado, de volver a ponerte la sudadera... solo hubiera dicho que no si pensara que el equipo es pobre, pero no lo creo", apuntó.

Además, habló del fuerte vínculo que tenía el Estadio Olímpico con Mourinho. "Nadie les quita el amor que sentían por Mourinho, pero nada les impide quererme a mí también continuando con el gran ambiente en el estadio. Está claro que no me eligieron por mis resultados en el SPAL, sino por muchas otras cosas", señaló.

"Cuando eliges cómo sustituir a un entrenador tan querido como Mourinho tienes que tener en cuenta muchos factores. Si hubieran cogido a otros entrenadores seguramente la reacción habría sido peor a corto plazo. La afición es una parte importante y los llenos en el estadio han dado puntos", sentenció.

El Roma marcha noveno en la tabla, a solo cinco puntos de los puestos de Liga de Campeones. Este sábado se mide al Hellas Verona, en peligro para el descenso, con la obligación de ganar para meterse de lleno en la pelea por Europa.