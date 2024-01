Mendes defiende a Mourinho: "Es entrenador para un gran equipo"

Jorge Mendes ha defendido a José Mourinho, que fue despedido este martes por la Roma, asegurando que "es cuestión de tiempo" que vuelva a entrenar a un "gran equipo".

"Ganará más, de eso no tengo ninguna duda. El fútbol es una industria de resultados y siempre los ha obtenido. Es un entrenador para un gran equipo. Ha entrenado a grandes equipos a lo largo de su carrera. Para mí es sólo una cuestión de tiempo", declaró el agente a la 'Gazzetta dello Sport'.

"Nunca le llamó la directiva para renovar. No hubo negociación", puntualizó, pese a la voluntad del técnico de continuar.

La salida de Mourinho de Roma, sustituido por la leyenda del club Danielle De Rossi generó la polémica en Italia. Desde Arabia Saudí, Mendes valoró el despido de su compatriota y explicó como se siente el ya extécnico del combinado 'giallorosso'.

Sorprendido por la decisión

"Me sorprendió la decisión. No me lo esperaba", dijo un Mendes que quiso recordar los éxitos recientes de Mourinho.

"Permíteme decir una cosa. José fue el primer entrenador del United que ganó tres trofeos después del gran ciclo de Sir Alex Ferguson, con un equipo que no estaba al nivel del de Beckham y los demás campeones del pasado. José volvió al Chelsea y volvió a ganar la Premier League. Con el Tottenham fue despedido antes de jugar la final de la Carabao Cup. Con él, el Roma volvió a ganar una competición europea después de no sé cuántos años. Es un ganador", azotó.

La relación de Mou con la afición

También aseguró que el setubalense "tiene la conciencia tranquila" porque "sabe que trabajó duro y bien a pesar de que la Roma tiene una plantilla más limitada que el Inter y la Juventus".

Y destacó la buena relación con la afición de la 'Loba': "La afición del fútbol siempre tiene razón y quiere a José. No sólo la afición del Roma, sino toda la afición donde trabajó".

"Es noveno, pero ¿cuántos puntos hasta del cuarto?: cinco. Y quedan 18 jornadas para terminar el campeonato. En cambio, fue despedido. Quería continuar y estaba convencido de que lo haría bien aunque la situación no fuera fácil", explicó.

Además, recordó que un equipo árabe le hizo una oferta que rechazó: "Los árabes ya lo llamaron hace meses y le hicieron una propuesta económica loca, pero decidió seguir en la Roma porque la ama".