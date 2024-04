River, Palmeiras, Liga de Quito y Bolívar salen triunfantes

River Plate mantuvo este jueves el ciento por ciento de aprovechamiento en la Copa Libertadores al ganar su segundo encuentro en el grupo H, este por 2-0 sobre los uruguayos de Nacional. Con 6 puntos de 6 posibles, el club argentino mira por el retrovisor a Libertad y Nacional, que le siguen con 3, y a Deportivo Táchira, que cierra la clasificación con las alforjas vacías.

Un gol con lujo de la joya juvenil Claudio Echeverri en el minuto 15 y otro tanto de Facundo Colidio en el 93 sellaron el triunfo del equipo dirigido por Martin Demichelis sobre a los pupilos de Álvaro Recoba.

River comenzó con una presión intensa sobre el portero panameño Luis 'Manotas' Mejía, mientras que Nacional inquietó de contragolpe con el lateral Leandro Lozano. En el minuto 15 Claudio Echeverri conectó un remate potente y filtró el balón por el ángulo inferior derecho de Mejía para delirio de las más de 80.000 personas que colmaron el estadio Monumental.

Nacional pudo haber llegado al empate con un remate desviado de Christian Ebere en el minuto 24 y una intervención de Franco Armani para neutralizar al delantero nigeriano en el 35.

Ya en el segundo tiempo, en el minuto 73, el árbitro Cristian Garay, apoyado en el VAR, dio por involuntaria una mano del defensa chileno Paulo Díaz en el área. Y en el 34 Borja desperdició un contragolpe con un balón que se fue apenas desviado.

Cuando el partido parecía encaminado al triunfo ajustado de River, un centro de Esequiel Barco fue aprovechado por Facundo Colidio con un golpe de cabeza certero.

En la tercera jornada de este grupo H, River Plate visitará en Asunción a Libertad el 24 de abril y ese mismo día Nacional recibirá en Montevideo a Deportivo Táchira.

Palmeiras remonta y frustra a Liverpool

El Palmeiras, con goles de los argentinos Aníbal Moreno y 'Flaco' López, y la joven perla Estevão, remontó este jueves ante el Liverpool uruguayo y ganó 3-1, en un partido más complicado de lo previsto para los brasileños. Con esta primera victoria, el conjunto del portugués Abel Ferreira se sitúa líder del Grupo F con los mismos cuatro puntos que Independiente del Valle, que derrotó 2-0 a un San Lorenzo que se queda con un punto, igual que el Liverpool.

El cuadro de Montevideo silenció el Allianz Parque con un gol tempranero obra de Jean Rosso, pero el tricampeón de la Libertadores se desató en la segunda mitad para darle la vuelta al marcador con derecho a exhibición de Estevão a sus 16 años de edad.

Tal vez fue la resaca por el título del Campeonato Paulista de 2024, el cansancio o la falta de tensión, pero el caso es que el Palmeiras salió embobado. Ni rastro de ese bloque macizo en defensa y certero en ataque. Sorprendió Abel Ferreira colocando en el once titular a dos perlas del club: Estevão, al que no le gustan que le llamen 'Messinho', y Luis Guilherme. Endrick, que en julio, cuando alcance la mayoría de edad, se incorporará al Real Madrid, empezó en el banquillo por unas molestias en el muslo, aunque disfrutó de unos minutos al final y aún le dio tiempo para inventarse una linda rabona.

El plan le salió mal al técnico luso porque el Liverpool se puso en ventaja a las primeras de cambio. Ocampo cobró con ganas una falta lejana, Weverton despejó mal y Rosso cazó el rechace con un remate acrobático impropio para un zaguero. El linier marcó fuera de juego, pero el VAR confirmó el gol una eternidad después. Seis minutos tardaron en chequear una jugada clara a simple vista.

Se ponía feo el partido para el Palmeiras, que no encontraba soluciones. Solo Estevão levantó a la grada con un carrusel de regates, carreras y amarillas al rival. El colombiano Richard Ríos también se animó con un chut lejano que por poco no se come Sebastián Lentinelly. En líneas generales, los de Ferreira estuvieron excesivamente erráticos ante un Liverpool que salía al contragolpe como los ángeles. Luciano Rodríguez, héroe del Mundial sub-20 de Argentina 2023, fue un dolor de cabeza constante.

No fue hasta el tiempo de descuento de la primera mitad que el Palmeiras despertó de su letargo. El empate llegó a la salida de un córner que remató Moreno con un cabezazo picado y cruzado.

La entereza del equipo de Montevideo se esfumó en la segunda mitad. Lentinelly retrasó la remontada con una parada de reflejos a una falta lanzada por Veiga, que poco después templó un balón para que 'Flaco' López desviara lo justo y pusiera a los locales por delante. Undécimo gol de la temporada para el ariete argentino.

Faltaba el gol de Estevão y llegó. En otro centro de Veiga, que acabó con tres asistencias, el extremo brasileño cabeceó como un especialista para poner el definitivo 3-1. Endrick se va, pero ya está aquí Estevão.

Liga de Quito vuelve a la puja

Liga Deportiva Universitaria de Quito le ganó este jueves por 1-0 al Botafogo brasileño, con tanto del argentino Lisandro Alzugaray, por lo que con tres puntos volvió a la puja en el grupo D y dejó sin puntos al cuadro carioca. Si bien los de Quito dominaron gran parte del encuentro, terminaron defendiendo el único tanto conseguido por Alzugaray, ante la reacción del visitante, de manera especial en determinados pasajes del segundo tiempo.

Liga de Quito fabricó grandes posibilidades claras de gol, pero acertó solo en una, a través del argentino Alzugaray, que recibió una asistencia del paraguayo Álex Arce y derrotó al 'Gatito' Fernandez con remate rasante al costado derecho, en el minuto 4. La propuesta de juego, el dominio y control de las acciones permitieron al local llegar con claridad sobre el arco del visitante, pero las ganas para incrementar el marcador, se perdieron esas llegadas por la falta de puntería de sus atacantes.

Arce disfrutó de dos ocasiones con remates fallidos, Michael Estrada también tuvo dos, una convertida y anulada tras comprobarse en el VAR de una posición adelantada de Arce. El boliviano Gabriel Villamil, que reemplazó al minuto 15 a Marco Angulo debido a una lesión, construyó una pared con Estrada, ingresó solo frente al portero, quiso colocar su remate, pero el balón se escapó por el costado izquierdo cuando Fernández quedaba fuera del acción. El control del balón y de las acciones de Liga dejó a Botafogo sin posibilidad para arrimar peligro sobre el arco de Alexander Domínguez.

Apenas reanudado el partido, Estrada se perdió otra ocasión de gol, su remate con golpe de cabeza se fue por un costado. Jefferson se atrevió sobre el arco rival, burló defensas pero su remate se escapó sobre el travesaño y, de inmediato, Junior Santos completamente solo frente a Domínguez no logró rematar en la posibilidad más clara que generó Botafogo. Fueron acciones fulgurantes del cuadro brasileño y de desesperación para el local, que terminó retomando el control del juego y defendiendo con orden la victoria que le devuelve la posibilidad para seguir en puja por la siguiente fase.

Por la tercera fecha, Liga de Quito visitará al Junior de Barranquilla, que tiene 4 puntos, y Botafogo recibirá al Universitario de Perú, que también tiene 4 unidades.

Bolívar vence a Millonarios

Bolívar de Bolivia se afianzó como único líder del grupo E gracias la victoria 3-2 sobre Millonarios de Colombia, en los 3.650 metros de altitud de La Paz, pese a tener un hombre menos la mayor parte del partido. La Academia Boliviana sumó puntaje perfecto luego de dos jornadas, detrás está Flamengo que acumula cuatro unidades, Millonarios suma un punto y cierra el chileno Palestino, que no ha sumado. Los goles del local fueron autoría de José Sagredo, Francisco Da Costa y Bruno Sabio, todos en el primer tiempo, mientras que Leonardo Castro marcó un doblete para los cafeteros.

Bolívar tuvo un comienzo de ensueño, ya que en los primeros 10 minutos marcó dos goles que dejaron atónita a la visita. Sagredo anotó el primero al tercer minuto, tras empujar un balón que cruzó el ancho del área, y siete minutos después Da Costa amplió con un tiro rastrero desde fuera del área que venció al portero Álvaro Montero.

En el minuto 15, el juez ecuatoriano Guillermo Guerrero expulsó a Yomar Rocha, lateral del Bolívar, y eso marcó un punto de inflexión en el juego a favor de la visita. Con un jugador más, los Embajadores adelantaron sus líneas y en menos de dos minutos tuvieron tres ocasiones claras de gol que el arquero boliviano Carlos Lampe neutralizó.

Cuando mejor jugaba Millonarios, Bolívar encontró el tercer gol al minuto 33, con un cabezazo de Savio al borde del área chica y servido desde un tiro de esquina.

La visita no bajó los brazos y alcanzó el descuento en el epílogo del primer tiempo con un testazo de Castro que descolocó a Lampe.

En el segundo tiempo, el entrenador Alberto Gamero hizo ajustes en la formación de Millonarios, mientras que los paceños apostaron por esperar a su rival y mantener su ventaja. El equipo colombiano tomó las riendas del juego y generó ataques claros que Lampre le detuvo a los atacantes Santiago Giordana y Daniel Ruiz. El premio a la constancia de la visita llegó en el minuto 73, cuando nuevamente Castro ejecutó un penalti fuerte y al centro del arco.

Millonarios tuvo la posibilidad de igualar el partido, pero Castro no supo definir en un mano a mano ante Lampe, que a esas alturas se convirtió en la figura del partido. Las posibilidades de empatar del equipo colombiano se esfumaron cuando en la adición sufrió la expulsión del lateral Delvin Alfonzo.

El próximo 24 de abril, Bolívar nuevamente jugará en casa ante Flamengo, mientras que Millonarios recibirá un día después a Palestino.