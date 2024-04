Fluminense, Huachipato y Estudiantes se colocan líderes

El Fluminense brasileño, actual campeón de la Libertadores, venció este martes con muchas dificultades por 2-1 al Colo-Colo chileno, con goles de Marquinhos y del argentino Germán Cano, y asumió el liderato del grupo A del torneo continental. El conjunto carioca, que empató 1-1 la semana pasada en su visita al Alianza Lima peruano, sumó 4 puntos en dos partidos y abrió una ventaja de una unidad sobre el Colo-Colo (3), que había debutado con una victoria por 1-0 sobre el Cerro Porteño. Alianza Lima, tercero con un punto, visita el miércoles al Cerro Porteño, último sin puntuar, en partido que puede modificar el liderato en caso de una victoria de los peruanos.

Fluminense quiso mostrar desde el primer minuto su poderío en el Maracaná y se lanzó al ataque desde el primer minuto en un intento de abrir el marcador lo más rápido posible. Su presión dio frutos a los 5 minutos cuando, tras una asistencia del colombiano Jhon Arias, Marquinhos recibió en la punta derecha, avanzó hacia el centro y, con un fuerte disparo desde fuera del área, abrió el marcador para los locales.

El Colo-Colo, que optó por jugar a defenderse a la espera de una oportunidad para un contragolpe, aguantó la presión de los de Fernando Diniz como pudo para evitar que el Fluminense aumentara el marcador. Pero, a los 18 minutos, cuando ni los chilenos lo esperaban y en la primera finalización del Colo-Colo en el partido, un tiro de esquina servido por Leo Gil le permitió a Guillermo Paiva, con un cabezazo dentro del área, igualar el marcador.

El empate envalentonó a los visitantes, que consiguieron equilibrar el juego y comenzaron a aventurarse cada vez más en el ataque, ante un Fluminense que no supo reaccionar. Abucheado permanentemente pro los hinchas del tricolor, que le recordaron su paso por el rival Flamengo, Arturo Vidal se convirtió en pieza fundamental del Colo-Colo tanto en los desarmes en el centro de la cancha como en algunos lanzamientos.

Urgido de una victoria, al comienzo del segundo tiempo Fernando Diniz decidió mandar un cuarto atacante al césped con la entrada de Lelé, para lo que sacrificó al zaguero Felipe Melo. Como era esperado, el Fluminense se lanzó al ataque con Lelé y Marquinhos en las puntas y con el goleador argentino Germán Cano, que volvió a la cancha tras un mes alejado por una lesión, más activado por sus compañeros.

Los locales consiguieron adelantarse nuevamente a los 6 minutos cuando, tras un lanzamiento desde la derecha de Marquinhos, Cano, el goleador del torneo el año pasado, superó a Opazo en el salto y, de cabeza, anotó el segundo del campeón de la Libertadores.

Con Colo-Colo, cada vez más ofensivo, Vidal recuperó un balón en el centro del campo e hizo un lanzamiento para Zavala, que falló en el primer disparo pero no perdonó cuando Fábio dejó el balón suelto, pero el gol fue anulado tras consulta al VAR.

El Fluminense intentó aprovechar en los últimos minutos la expulsión de Wiemberg, del Colo-Colo, pero no fue capaz de aumentar el marcador.

Huachipato hunde a Gremio

Huachipato, con goles de Felipe Loyola y Gonzalo Montes, asumió este martes el liderato del grupo C al vencer por 0-2 a domicilio a Gremio, al que se le complicó la clasificación a los octavos de final del torneo continental. El campeón chileno, que cedió un empate 1-1 ante el Estudiantes argentino en la primera jornada, suma ahora cuatro puntos, los mismos que los platenses. El conjunto brasileño, que la semana pasada cayó por 2-1 en su visita a La Paz, quedó hundido en el último lugar sin puntos.

Pese al mal inicio de la temporada, en la que marcha en duodécimo lugar en la clasificación de la Liga en Chile, el equipo comandado por el entrenador Javier Sanguinetti sorprendió y dio un paso importante para alcanzar su objetivo de superar por primera vez la fase de grupos de la Libertadores en su tercera participación en el torneo regional. La derrota en casa, en cambio, fue un balde de agua para un Gremio que el sábado conquistó por séptima vez consecutiva el campeonato regional del estado de Río Grande do Sul y que esperaba sumar sus tres primeros puntos en la Libertadores, de la que es tres veces campeón.

Gremio quiso mostrar su poderío en casa desde el primer minuto, cuando el venezolano Yeferson Soteldo estrelló un balón en el travesaño. Pese a que intentó dominar el partido, el conjunto de Porto Alegre enfrentó dificultades cada vez que invadió el área del Huachipato y terminó sorprendido a los 12 minutos por un inesperado gol del conjunto chileno. Tras el lanzamiento de una falta lateral, el balón llegó hasta el argentino Maxi Rodríguez dentro del área, que intentó cabecear sin puntería y terminó asistiendo a Loyola, que abrió el marcador.

Los dirigidos por Renato Portaluppi intentaron reaccionar con un disparo desde lejos de Galdino y un cabezazo de Diego Costa, que Malanca consiguió rechazar encima de la línea y con el portero Parra ya vencido. Después de que el argentino-paraguayo Franco Cristaldo fallara en tres claras oportunidades de gol, la presión de los locales finalmente tuvo frutos en el minuto 42 cuando el paraguayo Mathías Villasanti aprovechó un confusión dentro del área para empatar, pero su gol terminó anulado por fuera de juego.

Huachipato, que jugaba a defenderse, consiguió el segundo gol en el minuto 50 del primer tiempo cuando Montes aprovechó un rechace de Rodrigo Ely para anotar el segundo de los chilenos con un fuerte disparo desde fuera del área.

Gremio salió nuevamente al ataque al comienzo del segundo tiempo, con oportunidades de Cristaldo, Diego Costa y el Gustavo Nunes, pero fue Maxi Rodríguez el que tuvo la oportunidad de anotar el tercero, pero su balón fue atajado por Marchesín. Pese a la fuerte presión del conjunto de Porto Alegre, Maxi Rodríguez tuvo otra oportunidad para anotar el tercero a los 78, pero el gol del delantero argentino de 23 años terminó anulado por fuera de juego.

Cetré castiga a The Strongest

The Strongest insinuaba con una noche épica en La Plata, pues desde el minuto 21 ganaba con 10 jugadores, pero el colombiano Edwuin Stiven Cetré apareció en el 81 para fijar la remontada y elevar a Estudiantes al coliderato del grupo C con los mismos 4 puntos de Huachipato. Cetré, de 26 años, asistió además a su compañero Guido Carrillo para establecer el empate que devolvía al equipo argentino al partido, que ha dejado a The Strongest estacionado con 3 puntos.

La segunda jornada de la fase de grupos deparó un gran susto para los pupilos de Eduardo Domínguez, pues Enrique Triverio puso por delante al conjunto atigrado, pese a que 13 minutos antes los visitantes habían perdido con una roja directa al defensor camerunés nacionalizado boliviano Marc Enoumba. La acción violenta de Enoumba sobre Javier Correa no dio margen de duda al árbitro colombiano Nicolás Gallo para mostrar la roja.

Pese a la desventaja, el conjunto boliviano amenazó con un remate que se encontró con el travesaño, y luego con un tiro libre que exigió a fondo al portero local Matías Mansilla.

Con el gol de Triverio, el técnico Domínguez envió a la cancha a Guido Carrillo y Eric Meza por Gastón Benedetti y José Sosa. En el segundo tiempo Carrillo devolvió la esperanza a la formación argentina (m.65) y el extremo Cetré salvó la noche y aseguró todos los puntos para el Pincha con un remate cruzado de efecto venenoso para el portero Guillermo Viscarra.

En la tercera jornada de este Grupo C, Estudiantes recibirá en La Plata a Gremio, que es colista sin puntos, mientras que Huachipato será anfitrión de The Strongest.

Libertad abusa de Táchira

Lucas Sanabria, Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar enderezaron con su goles el mal comienzo de Libertad en la Copa Libertadores y hundieron a Deportivo Táchira en el último lugar del grupo H. Tras caer 2-0 en su debut contra Nacional de Uruguay, Libertad impuso condiciones desde el arranque y el 3-0 fue la recompensa a su dominio sobre el cuadro venezolano.

El Gumarelo se puso en ventaja con un bombazo de zurda de Lucas Sanabria, servido por el argentino Bautista Merlini al minuto 32, y que colgó al meta Araque. Luego Libertad ya empezó a liquidar el partido en el minuto 39, cuando Antonio Barreiro se coló en el área venezolana, sorteó a la defensa y evitó, con un toque de cabeza, que su centro fuera despejado, habilitó a Lorenzo Melgarejo y este, también de cabeza, anotó el 2-0.

Táchira salió al segundo tiempo con ánimos para reducir diferencias, lanzó varias advertencias de gol, se instaló en el área contraria, pero no concretó. Mientras, Libertad esperó para contragolpear y el tercer tanto para los locales llegó a la contra en el minuto 78, con un centro de Néstor Giménez que sirvió la bola para que Gustavo Aguilar marcara de zurda.

Táchira, que perdió en casa contra River Plate 2-0, ya acumula dos derrotan en lo que va de la fase de grupos.

La segunda jornada del grupo H se cerrará el próximo jueves entre los ganadores de la primera fecha: River Plate y Nacional de Uruguay.

Junior y Universitario se reparten los puntos

El Junior de Barranquilla y el Universitario se repartieron este martes los puntos al igualar 1-1 en un partido intenso de la segunda jornada del grupo D, resultado con el que ambos equipos comparten el liderato de la zona con cuatro puntos. En el estadio Metropolitano de Barranquilla, los Cremas se adelantaron en el marcador con un tanto del defensor Aldo Corzo, mientras que los locales igualaron con anotación del extremo Déiber Caicedo.

Los anfitriones se hicieron del control del balón, pero tuvieron muchas dificultades para ser profundo ante un rival que se replegó bien y dejó muy pocos huecos en defensa. En ese contexto, la primera oportunidad del Tiburón llegó en el minuto 18 en un tiro de esquina en el que el extremo José Enamorado mandó un centro que remató de volea y sin dejarla caer el central Brayan Ceballos. El balón se estrelló en el palo. La respuesta de los peruanos llegó en la jugada siguiente en la que un centro terminó con un remate del central Marco Saravia que se estrelló en el palo y en el rebote Corzo mandó el balón al fondo de la red en el minuto 21.

Universitario mantuvo el control del balón e incluso tuvo una oportunidad de ampliar la diferencia con una buena jugada colectiva de Andy Polo con el chileno Rodrigo Ureña, que sacó un remate desde el borde del área en el 33 que detuvo sin mayores problemas el uruguayo Santiago Mele. Sin embargo, al Junior le bastó con una oportunidad para empatar el partido en una jugada en la que Enamorado filtró un pase para el goleador Carlos Bacca, que se deshizo del portero Sebastián Britos y habilitó a Caicedo, que empujó el balón al fondo.

En el segundo tiempo, el dominio estuvo repartido y los colombianos fueron los primeros en acercarse con un tiro libre en el 52 en el que Caicedo vio mal acomodado a Britos y sacó un remate que se estrelló en el palo izquierdo. Luego el árbitro argentino Leandro Rey anuló un gol a Bacca porque cabeceó cuando estaba en fuera de juego, mientras que en el 65 el volante Yimmi Chará desaprovechó un mano a mano y mandó el balón por encima de la portería visitante. La respuesta de la U llegó con un remate del atacante Alex Valera, que vio adelantado a Mele, y sacó un fortísimo disparo que se estrelló en el travesaño.

El propio Valera protagonizó la jugada polémica del juego cuando recibió un pase en el área del extremo Andy Polo y mandó el balón al fondo, un gol que fue anulado por una mano del delantero. Junior respondió en una gran jugada colectiva en la que el atacante Marco Pérez, que entró en el segundo tiempo, habilitó en el área a Caicedo, que sacó un fortísimo remate que despejó con los pies Britos para evitar la celebración local.

Al final, los locales no pudieron completar la remontada y se tuvieron que conformar con un empate ante un rival ordenado que reivindicó el buen momento que vive. En la próxima jornada, los colombianos recibirán el 23 de abril en Barranquilla a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, mientras que un día después Universitario visitará a Botafogo.