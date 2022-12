Abelardo: "El partido de Copa es perfecto para ver a otros jugadores"

El Sporting se enfrentará al Numancia por la segunda ronda de la Copa del Rey Los de Gijón vienen de caer en el derbi asturiano contra el Oviedo

El entrenador del Sporting, Abelardo Fernández, aseguró hoy que hay jugadores que "necesitan un descanso" y el partido de Copa ante el Numancia es "una buena oportunidad para que puedan entrar otros" al terreno de juego.

Abelardo dejó fuera de la convocatoria para jugar mañana en Soria a Otero, Izquierdoz, Zarfino y Christian Rivera, lo que supondrá minutos para jugadores menos habituales y también para el debut de Bruno González, tal como adelantó el técnico gijonés. "Veo al equipo bien, pensando ya desde el domingo en el partido de Soria. Hay que olvidarse del partido en Oviedo. Independientemente del resultado, habría sido lo mismo", señaló el técnico, quien se manifestó "centrado en el partido de mañana" e indicó que "los fichajes son cuestión del director deportivo".

Abelardo reconoce, no obstante, que "no será fácil traer a nadie" porque entiende que "no habrá mucho dinero", si bien si indicó que tras el partido de Copa espera sentarse con el director deportivo "para valorar que se necesita". El Sporting afronta la Copa del Rey tras caer en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, un encuentro en el que, a pesar de la derrota, Abelardo se mostró "orgulloso de generar bastante ocasiones en cada partido".

"Este está siendo el año que más disfruto viendo al equipo en ataque, pero no estamos teniendo suerte, con un 20 por ciento más de acierto tendríamos 5 ó 6 puntos más", manifestó Abelardo tras comentar que el equipo no ha merecido perder en el derbi. Sobre la eliminatoria ante el Numancia, Abelardo cree que "será complicado, porque es un equipo con buenos argumentos futbolísticos y que ha mejorado con su nuevo entrenador".

Preguntado sobre el motivo por el que hay futbolistas que apenas cuentan con minutos, el técnico rojiblanco aseguró que no los veía para jugar, y señaló que "es el caso de Jordan al que hubiera puesto antes si hubiese estado a este nivel" y sobre Milovanovic indicó que "también lo hubiera puesto antes pero es cuestión de competencia y rendimiento".