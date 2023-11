Las vacaciones de Geraint Thomas: ¡Confiesa haber estado borracho 12 de 14 noches!

El ciclista confesó a The Times UK como transcurrieron sus últimas vacaciones El británico seguirá en el pelotón World Tour hasta los 39 años después de haber renovado con Ineos

Geraint Thomas ha estado de vacaciones, lo que de por sí no es nada noticiable. El británico, ciclista de Ineos Grenadiers, sin embargo, ha dejado unas polémicas declaraciones en el final de sus días de asueto: "Creo que he estado borracho 12 de 14 noches", indicó en 'The Times UK'.

Thomas, ganador del Tour de Francia y segundo en el Giro de Italia, recordó también una anécdota de sus inicios en Barloworld: "Me miraban las piernas y decían que estaba un poco fornido. Cuando te haces mayor, es como el día de la marmota. Llegas y otro año que tienes que esforzarte. Llegar a los 70-71 kilos es fácil, pero el último kilo y medio es el que más cuesta", añadió el corredor.

Thomas bajaría peso y se convertiría en uno de los corredores más importantes del mundo como líder propio ganando el Tour. Ahora, con 37 años, el veterano corredor sigue apurando su carrera y acaba de renovar después de un año en que perdió la 'maglia' rosa en la cronoescalada de Monte Lussari.

"Fue muy jodido. Aunque me vino bien que hubiera carrera al día siguiente y haber ayudado a Mark Cavendish. Verle ganar fue agradable y le dio brillo a un día difícil. Había vestido esa maglia tanto tiempo y después subir al podio y ver a Roglic con ella y celebrando con su hijo... ves tan cerca lo que pudo haber sido", recordó sobre la última 'Corsa Rosa'.

Thomas seguirá en el pelotón World Tour hasta los 39 años, de momento. La temporada 2023 la cierra con un segundo puesto en el Giro tras ceder el rosa en la penúltima etapa en detrimento de Roglic. En 2022 se subió al tercer puesto del cajón en el Tour de Francia y ganó el Tour de Suiza.

Thomas compartirá el liderato de Ineos con el español Carlos Rodríguez cuyo anuncio de renovación con el equipo británico se espera que se haga oficial en los próximos días. "Me tendréis que soportar dos años más. Ineos Grenadiers es mi segunda casa, amo competir sobre la bicicleta y nunca pensé en hacer otra cosa. Ahora toca decidir qué carreras haré la próxima temporada", dijo tras confirmarse la renovación.