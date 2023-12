Cian Uijtdebroeks: fichaje polémico y conflicto contractual

El joven ciclista belga Cian Uijtdebroeks se encuentra en el epicentro de una polémica tras anunciar su fichaje por el equipo Jumbo Visma Tras su notable actuación en la Vuelta a España, donde finalizó en la posición de octava, Uijtdebroeks se convirtió en objeto de deseo

El joven ciclista belga Cian Uijtdebroeks, quien se destacó como una de las grandes revelaciones en la reciente Vuelta a España, se encuentra en el epicentro de una polémica tras anunciar su fichaje por el equipo Jumbo Visma hasta 2027, a pesar de la negación de su equipo actual, Bora-Hansgrohe.

Tras su notable actuación en la Vuelta a España, donde finalizó en la posición de octava, Uijtdebroeks se convirtió en objeto de deseo para varios equipos, entre ellos el Lidl-Trek, que mostró interés en contratarlo. Sin embargo, la noticia que sorprendió a la comunidad ciclista fue el anuncio de Jumbo Visma sobre la incorporación del ciclista belga hasta 2027.

NEWS 🗞️ Cian Uijtdebroeks will join our team. The 20-year-old Belgian signs a four-year contract until 2027. 🤝 Welcome, Cian! #cian2027 pic.twitter.com/rLbVwqFu3g

Bora-Hansgrohe, actual equipo de Uijtdebroeks, desmintió rápidamente la noticia a través de un comunicado, asegurando que el corredor seguirá bajo contrato, al menos hasta 2024. Esta contradicción generó confusión y controversia en el mundo del ciclismo.

Statement concerning today's news from Jumbo - Visma regarding our rider Cian Uijtdebroeks



Cian is and will remain a member of BORA - hansgrohe, also in the coming 2024 season. He is contractually bound with us until 31 December 2024.