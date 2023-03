Sané podría perderse la vuelta de Champions contra el PSG

El extremo se torció el tobillo en la sesión de entrenamiento del lunes y este martes ya no se pudo ejercitar con el grupo De momento no hay confirmación oficial del Bayern, pero 'Bild' asegura que la lesión "es más grave de lo esperado"

La participación de Leroy Sané en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions League que enfrentará al Bayern de Múnich contra el PSG el próximo 8 de marzo corre serio peligro después de que el extremo se torciera el tobillo en la sesión de entrenamiento de este lunes.

En un principio, la lesión no parecía seria, pero según informa el diario alemán 'Bild' "es más grave de lo esperado" y eso le obligó a descansar este martes. De momento, el Bayern de Múnich no ha ofrecido ningún parte médico, pero por las informaciones que llegan desde Alemania no son optimistas.

Recordemos que el Bayern debe defender en el Allianz Arena el 0-1 que trae de París para sellar su pase a cuartos de final. En la ida, los bávaros se impusieron por la mínima gracias a un tanto de Coman.