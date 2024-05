Simeone revela cuándo volverá Memphis Depay

De baja Memphis Depay los últimos seis partidos, incluido el de este sábado contra el Mallorca, por una lesión muscular, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aún no dispone del delantero neerlandes, del que dijo que "falta poco" para su regreso porque "está la Eurocopa y será una motivación para él".

"Vi que estuvo entrenando antes que entrenó el equipo. Falta poco, está la Eurocopa, que será una motivación para él, así que seguramente la semana que viene nos ayudará, porque también los futbolistas visualizan Eurocopa y harán un esfuerzo para llegar a esta competición de la mejor manera", lanzó el técnico argentino en la rueda de prensa después del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

Sin el atacante neerlandés, fuera de competición en 18 partidos de esta campaña y en 29 de los 61 más recientes del equipo rojiblanco por diferentes dolencias musculares, ni Antoine Griezmann, sancionado, ni Thomas Lemar, lesionado desde el pasado 16 de septiembre por una rotura del tendón de Aquiles, viaja el Atlético al partido de este sábado contra el Mallorca, donde el técnico contará con Ángel Correa en la punta.

"Los números hablan por sí solos"

Correa, ante el Athletic / EFE

"Siempre los números terminan hablando por sí solos. Desde que llegó, siempre jugó, posiblemente menos minutos de los que siempre un futbolista quiere; siempre estuvo predispuesto para ayudar al equipo desde el inicio o entrando y siempre terminó con una cifra de goles importantes para la continuidad que no tuvo", repasó del atacante argentino, autor de 80 goles y 57 asistencias en 416 encuentros con el Atlético.

"No tengo ninguna duda de que para nosotros, hasta que él quiera, será un jugador muy importante, porque siempre está y, más allá de algún enojo o no, que tiene que haber porque uno siempre quiere jugar, los números hablan, hay que acompañarlo hasta que él quiera y nosotros vamos a estar contentos de que nos acompañe", aseguró Simeone.

"Recibimos muchos goles porque no pudimos trabajar en equipo"

A falta de cinco jornadas, el Atlético protege su ventaja de seis puntos en la zona Champions. "Nosotros pensamos en el partido de este sábado. Ojalá podamos llegar a estar dentro de los cuatro primeros, como venimos haciendo durante años. Cada día es más difícil. Lo vengo diciendo desde hace un montón. La Real Sociedad crece, el Bilbao crece, por ahí el Sevilla no pudo competir como siempre ha competido, pero hay un crecimiento de los demás. Ni que hablar del presente del Girona. Tenemos que mejorar nosotros, sin duda", advirtió.

"Cuando termine la temporada, cuando las cuentas se cierren para donde vayamos, seguramente podré comentar en realidad lo que siento y pienso de todo esto", expuso cuando fue preguntado por el objetivo de entrar en las posiciones de la Liga de Campeones, ahora menos valorado por sectores de la afición en contraste cuando tomó el mando en 2011.

Drama de visitante

El Atlético ha perdido once de sus últimos 17 partidos oficiales como visitante. En la última salida ante el Alavés, declaró que sabía los porqués de ese rendimiento. No lo especificó este sábado. "Sinceramente no. Me lo guardo para mí", contestó cuando fue preguntado en ese sentido en la rueda de prensa, en la que sí abordó los 64 goles en contra de su equipo, que representan la peor cifra en ese sentido desde que dirige al conjunto rojiblanco.

"Cuando uno habla de defensa se malinterpreta y se piensa que son los tres centrales, los cuatro o los cinco de atrás... La defensa es un equipo. Cuando el grupo trabaja en equipo, la defensa siempre es mejor. Ofensivamente hemos hecho muchos goles, porque el equipo ataca en equipo y hemos recibido muchos goles porque posiblemente no pudimos trabajar como debimos trabajar en equipo", remarcó el técnico.

Este sábado espera un "partido durísimo" en Mallorca". "Es un equipo que trabaja de una manera increíble. Nos encontraremos con un partido duro, difícil, trabado, como los que siempre intenta competir el Mallorca", avisó.

El técnico también fue preguntado por la posibilidad de que tanto Antoine Griezmann como Álvaro Morata puedan competir en los Juegos Olímpicos después de disputar la Eurocopa. "No es tema de los entrenadores. Los clubes son los que tienen que tomar las decisiones que crean oportunas para este tipo de decisiones", afirmó.