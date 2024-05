Javier Aguirre: "El Atlético de Madrid exige mucho, te lleva al límite"

Javier Aguirre, entrenador del Real Mallorca, afirmó que su equipo debe "defender muy bien y estar atento" este sábado en el partido ante el Atlético de Madrid en el estadio Son Moix. "Es un rival que exige mucho, te lleva al límite", remarcó en la rueda de prensa previa a la visita a Palma del conjunto rojiblanco.

El partido de la trigésima cuarta jornada de la Liga es clave para Mallorca en su objetivo de amarrar la permanencia cuando antes, y también lo es para el Atlético, que quiere asegurar su participación en la Liga de Campeones.

"Es el primer paso a la permanencia"

"Mañana es el primer paso para asegurar la permanencia. El Mallorca se quedará en la Primera División, y en ello estamos en sintonía la plantilla y yo mismo. Ojalá podamos sumar 42 puntos, para mi la cifra mágica para no descender desde siempre. Es complicado, porque son 10 puntos más de lo que sumamos ahora (32), pero lo intentaremos", aseveró Aguirre.

El Vasco analizó el juego del Atlético de Madrid, con el que se deshizo en elogios. "Nunca es fácil meterle mano a los equipos del Cholo (Simeone), aunque sus resultados como visitantes no han sido los que esperaban esta temporada. Son muy competitivos, están en Champions, pero nosotros jugamos en casa. El aliento de nuestro público es un plus. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias", valoró.

"Somos dos rivales que nos conocemos demasiado", añadió. "Será un partido muy táctico en que ninguno de los dos equipos querrá cometer errores. Ellos tienen mucha calidad individual. Si no vienen Griezmann y Memphis, que son jugadores extraordinarios y me da mucha pena no verlos aquí, sí estarán Morata y Correa. El Atlético tiene muchas cosas buenas hacia adelante, con distintos dibujos y tienen banquillo para hacer cosas distintas. Nosotros tenemos que estar atentos y defender bien", expuso.

¿Renovación?

El entrenador de Ciudad de México también respondió a preguntas sobre las negociaciones con la directiva bermellona encaminadas a la renovación de su contrato.

"No han hablado conmigo ni tampoco tienen que hacerlo porque la permanencia todavía no se ha conseguido. Es normal que ustedes hagan su trabajo, investiguen y pregunten. Estoy acostumbrado a ello. Estoy feliz aquí, insisto. El club me llamó en un momento complicado en la clasificación (el Mallorca estaba en zona de descenso cuando Aguirre asumió la dirección técnica en marzo de 2022), y en estos momentos lo más sensato es centrarme en la Liga y luego nos sentaremos a hablar". "Es cuestión de dos, pero lo primero es el equipo", aseveró Javier Aguirre.