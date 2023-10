El récord más longevo de Pepe en Champions

Con 40 años y 242 días, el central portugués superó la marca de Alessandro Costacurta Si el Oporto alcanza los octavos de final Pepe será el único jugador en disputar un partido de Champions con 41 años

Képler Laveran Lima Ferreira, más conocido como Pepe, ya forma parte de la historia de la Champions. El central portugués del Oporto se convirtió anoche en el jugador más veterano de la historia de la Champions en disputar un partido con 40 años y 242 días.

El ex central del Real Madrid batió la marca de otro mítico defensa, el italiano Alessandro Costacurta, que disputó con el Milan la Champions de 2006 con 40 años, pero con menos días que el portugués.

“Sinceramente, me emociona este récord porque es muy difícil y he trabajado mucho para estar aquí. Siempre he dado todo para defender a mis clubes de la mejor manera posible y poder conquistar trofeos para ellos”, aseguró Pepe tras el partido contra el Amberes.

El central del Oporto se mostró realmente contento por la victoria del equipo y por su rendimiento en el conjunto portugués: “Me siento feliz no solo de lograr récords, sino de llegar a esta edad pudiendo jugar, hacer un buen papel y también ayudando a los jóvenes a crecer”.

Y es que a pesar de su edad, Pepe es una pieza clave del esquema de Sergio Conceiçao. El central portugués es titular indiscutible en este Oporto, que marcha segundo en el grupo del Barça en Champions con 6 puntos tras la victoria de anoche contra el Amberes por 1-4.

Pepe, entre los grandes nombres de la Champions

Si los de Sergio Conceiçao acaban clasificándose para los octavos de final de la competición reina, Pepe será el primer jugador en disputar un partido de Champions con 41 años. Junto a Carles Puyol y David Alaba, el central portugués es el vigesimotercero jugador con más partidos en la historia de la Champions con 115 encuentros disputados. Pepe alcanzará los 119 partidos de Xabi Alonso y los 120 de Roberto Carlos si el Oporto llega a los octavos de final de la Champions.