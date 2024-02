La Real advierte a la afición desplazada a Paris que eviten la "línea ultra" del metro

Un total de 2000 aficionados de la Real asistirán este miércoles al Parque de los Príncipes ante el PSG. A través de un comunicado, el conjunto txuri-urdin ha dado una serie de instrucciones a los desplazados para que no tengan ningún problema con los ultras del conjunto francés.

En un comunicado que ha publicado la Real Sociedad en su página web, ha dado a conocer diferentes maneras de desplazarse hasta el estadio parisino. El club ha explicado a los desplazados a la capital francesa que, para dirigirse hacia el partido, no accedan en metro por la Línea 10. En el comunicado, explican que, según fuentes policiales, los ultras violentos del PSG se suelen desplazar hacia el estadio a través de esa línea de metro. De esta manera, el club recomienda que la afición no acceda a esa línea para evitar cualquier tipo de problema con los ultras: "La policía francesa nos informa de evitar el transporte en la línea 10, ya que es la línea de metro en la que se trasladan los aficionados ultras del PSG", explica el comunicado.

El club no solo ha indicado que línea no recomiendan entrar, también que en la línea 9 tendrán un acceso personalizado para ellos: "La parada de metro del estadio se llama Porte de Saint-Cloud, donde nuestros aficionados tendrán un acceso exclusivo y seguro para llegar hacia el estadio", indicaba el escrito.

No todo son recomendaciones, también se ha dado una prohibición. Los aficionados desplazados no podrán hacer ningún tipo de corteo hacia el estadio, más conocido por los txuri-urdin como 'kalejiras'. Así lo dictaba el comunicado oficial del club: "Las autoridades parisinas informan de que no se permitirá la celebración de 'kalejiras' hacia el estadio".

No es la primera vez que los aficionados son los protagonistas en la previa del partido. Aperribay, el pasado lunes, le pidió a los ultras de la Real que "no se metan en ningún charco". De la misma manera que explicó que la gran mayoría de los desplazados tendrán seguro un gran comportamiento.