La promesa del 'Football Manager' que deja a Ten Hag contra las cuerdas

Roony Bardghji, del Copenhague, marcó ayer el 4-3 que dejaba casi KO en la Champions al equipo inglés Debutó con el equipo danés con con 16 años y 6 días, es el máximo goleador con 10 tantos y ya le siguen el Chelsea, Bayern, Ajax, Barcelona y Real Madrid

Se llama Roony Bardghji, nació en Kuwait en el 2005 y apenas es una promesa de la Liga de Dinamarca pero los seguidores del 'Football Manager' saben quien es y su imponente futuro. El extremo del Copenhague, que ya era uno de los jugadores con mayor margen de progresión la temporada pasada, ha sido, según la cuenta de 'FMSpain', el segundo futbolista más fichado por los usuarios en la última semana.

Formado en la cantera del Malmö FF y fichado por el Copenhague en 2020, es uno de los atacantes con más talento para el remate del fútbol europeo. Es un jugador que aún está por hacer, todavía precoz, pero que ya ha demostrado ser determinante.

Bardghji es un adelantado a su edad. El 21 de noviembre de 2021, con 16 años y 6 días, desbancó a Kenneth Zohore (16 años y 35 días) como el debutante más joven de la historia del Copenhague. Desde entonces, ha jugado 65 partidos, con 15 goles y una asistencia con el primer equipo. Había marcado en Liga, en Copa y le faltaba estrenarse en la Champions, lo que hizo ayer. El internacional sub 21 sueco sustituyó a Elyounoussi en el 63' y marcó el definitivo 4-3 contra el Manchester United en el 87' recogiendo un balón muerto en el área y cruzándola lejos del alcance de Onana.

Bardghji se mostró emocionado aunque lamenentaba no haber sido titular: "No tengo palabras para describir lo que siento. Estoy en una nube. Jugar un partido de Champions en el Parken siempre es especial, pero ayudar al equipo a conseguir los tres puntos es increíble".

"El 'niño' lleva mal no jugar de inicio porque considera que nació para ello. Tiene una gran confianza en si mismo y eso le hace especial. Estoy muy feliz por él, se lo merece", reconocía su entrenador, Jacob Neestrup.

Con 10 goles es el 'pichichi' del Copenhague esta temporada y Chelsea, Bayern, Ajax, Barcelona ya lo tienen en su agenda. Pero el exmadridista Thomas Gravesen dice: "¿Por qué debería vender a un jugador de 17 años que atesora tanto potencial? No se debe vender a una estrella".

El jugador renovó recientemente hasta 2025 y no tiene límites: "Mi gran objetivo siempre ha sido ser el mejor. Quiero jugar en las grandes Ligas y en los equipos más grandes", declaró a 'SportExpressen'. Bardghji se deja querer por el Real Madrid: "No soy hincha del Madrid. En realidad soy fanático de Messi, pero busco ir a un club que me ayude a cumplir mis objetivos y creo que el Madrid es el mejor para eso".