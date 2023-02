Neymar reta al Bayern: "No estamos aquí de paseo"

El atacante brasileño del París Saint-Germain Neymar aseguró que este martes saldrán "a por todas" contra el Bayern Múnich, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Neymar reconoció que tras la última derrota tuvo una discusión con su compañero Marquinhos y con el director deportivo del club, Luis Campos.

El atacante brasileño del París Saint-Germain Neymar aseguró que este martes saldrán "a por todas" contra el Bayern Múnich, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y que el equipo parisino, pese a que atraviesa dificultades, ha trabajado para dar su mejor versión frente al conjunto alemán.

"No estamos aquí de paseo. Estamos para ganar. Caímos en la Copa de Francia, pero ya es pasado, hay que analizar las cosas para mejorar. Ellos son un gran equipo, con grandes jugadores, pero nosotros también tenemos nuestros talentos", señaló.

Neymar reconoció que todavía colean las consecuencias de las dos últimas derrotas y que tras la última tuvo una discusión con su compañero Marquinhos y con el director deportivo del club, Luis Campos.

"Es algo normal, no estábamos de acuerdo y discutimos. El fútbol no es solo amor o amistad. Pero hay respeto y cuando no estás de acuerdo, dialogas para mejorar. Lo grave es que desde que estoy aquí estas cosas, que deberían quedar en el vestuario, siempre salen y a veces no todo lo que se dice es cierto", afirmó.

Reconoció que cuando se aproxima la Liga de Campeones crece la tensión, pero dijo que es algo que sucede en todos los clubes.

"No controlamos todos los detalles. Esta competición es como el Mundial, el que comete menos errores llega más lejos", indicó.

El brasileño aseguró que afronta con confianza el duelo. "Desde que estoy en Europa siempre he estado a tope (...) Me gustan los partidos importantes, los jugadores de calidad no se pueden esconder", destacó Neymar, que en el último choque contra el Bayern hizo uno de sus mejores partidos con el PSG.

Sobre la posible presencia de Kylian Mbappé con el equipo, Neymar manifestó que con él se sienten "más fuertes".

"Espero que pueda jugar unos minutos. Me ha dicho que está bien y eso es buena señal", reveló el futbolista brasileño antes de que el técnico del equipo, Christophe Galtier, afirmara que este martes por la mañana tomarán una decisión sobre si Mbappé estará en la lista para jugar contra el Bayern.