El Milan se queda al borde del abismo

El Borussia Dortmund asaltó San Siro (1-3) para certificar su clasificación y dejar al Milan último de grupo Reus (de penalti), Bynoe-Gittens y Adeyemi anotaron para los visitantes, y Chukwueze lo hizo para los locales

Derrota durísima del Milan en San Siro (1-3) frente a un Dortmund que certificó su clasificación para los octavos de final de la Champions League con una victoria de mucho mérito a domicilio. Chukwueze empató el gol inicial de penalti de Reus antes del descanso, pero los alemanes en la segunda parte cerraron el triunfo con los goles de Bynoe-Gittens y Adeyemi.

Primeros minutos de locura en San Siro con un penalti para cada uno. Un disparo de Leao impactó en el brazo de Schlotterbeck y el árbitro señaló los once metros. Entonces ocurrió algo que es muy difícil de ver: Giroud falló el penalti. De hecho, lo desvió Kobel. El francés ha anotado 32 de 35 lanzados en su carrera. Cuando falló el último, en el mes de abril, hacía once años desde el anterior que no había conseguido anotar.

Y no quedó ahí la mala suerte para el Milan. Apenas tres minutos después, Calabria derribó a Bynoe-Gittens. De nuevo, el árbitro pitó penalti. Esta vez Marco Reus no falló y adelantó al Dortmund, que en ese momento estaba matemáticamente clasificado para los octavos en el "grupo de la muerte".

Los nervios en las gradas de San Siro eran patentes. Lo intentaba el Milan, pero los de Terzic se mantenían firmes atrás, hasta que apareció una genialidad de Chukwueze. Clásica jugada que el nigeriano es más que capaz de realizar, pero que si la hiciera con regularidad seguramente jugaría por metas mayores. Conducción por la derecha, parecía que se quedaba sin espacio en la línea de fondo cuando con un recorte se coló entre dos defensas dentro del área y se sacó un disparo fuerte y raso que sorprendió a Kobel.

Al poco de arrancar la segunda parte, de nuevo el Milan tuvo que ir a remolque. Una combinación magnífica en la frontal del área acabó con el remate de Bynoe-Gittens para volver a adelantar al Dortmund. Golpe muy duro para los 'rossoneri', que tenían la última media hora para intentar llegar con una mínima esperanza a la última jornada.

El Milan no reaccionaba y los alemanes asestaron un golpe prácticamente definitivo. Transición rapidísima, el balón le cayó Adeyemi en la frontal y pese a que su disparo salió muy centrado, Maignan no estuvo bien y el balón se coló en su portería pese a que el francés la tocó y se tiró para intentar salvarla antes de que cruzara la línea.

En el descuento la tuvo Jovic para haber soñado con un posible y agónico empate, pero su remate salió muy centrado a las manos de Kobel. Un Milan muy flojo y sin ideas acabó perdiendo 1-3 y queda al borde de la eliminación. Últimos con 5 puntos, se lo jugarán todo en Newcastle (tercero con 5 puntos) en la última jornada. El Dortmund (10 puntos), matemáticamente clasificado y virtualmente como primero de grupo. Los 'rossoneri' deberán ganar a los ingleses y que los alemanes hagan lo propio con el PSG para pasar a octavos.