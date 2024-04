Guardiola: "No sé qué más podríamos haber hecho"

Se quedó el Manchester City con la miel en los labios. El cuadro 'citizen' lo intentó por tierra, mar y aire. 33 disparos en todo el partido y ni así fue suficiente. Sensación de cierta frustración en los mancunianos... y también en Pep Guardiola, claro. Mereció más su equipo, pero no le llegó. Tras el duelo, el técnico se mostró contrariado por la eliminación, pero con la sensación de haber hecho un buen trabajo ante un Madrid que no dejó de competir.

"No tenemos nada que reprocharnos. Hemos jugado de forma excepcional en todas las facetas del juego, pero por desgracia no hemos ganado...Creamos las ocasiones necesarias, pero el fútbol consiste en marcar goles. Gracias a mis jugadores. Esto es un juego de resultados. Ellos están en semifinales y nosotros no...", señaló el técnico de Santpedor.

Poco tiene que reprochar a sus jugadores Pep Guardiola. Para el preparador mancuniano, su equipo hizo todo lo que pudo para pasar a semifinales: "Como entrenador solo puedo pedir esto: jugar como hemos jugado, las veces que lo hemos intentado, cómo hemos frenado sus transiciones... No nos pedimos ganar 4-0. Nada de eso. Queríamos hacer una actuación que nos permitiera ser nosotros. Lo hemos hecho. ¿Ha sido suficiente? No, estamos fuera. En los penaltis pasa lo que pasa. Felicitar al Madrid por su capacidad de resistir y defender tan bien. Nosotros no hemos sido capaces en esos pequeños detalles, en ese pequeño chut o último pase".

Sobre si a su equipo le faltó suerte para eliminar al Real Madrid, Guardiola lo dejó bien claro: no cree en la fortuna. "Johan Cruyff decía que la suerte no existe y yo estoy de acuerdo. No hemos hecho gol. Hemos hecho todo para hacerlo, pero qué manera más cojonuda de perder que como lo hemos hecho hoy. No se puede ganar siempre. Lo hemos intentado, ¿qué más les puedo pedir a los jugadores que ser nosotros? No sé qué podriamos hacer hecho más", precisó Pep.

Tampoco sonrieron los penaltis, donde el Manchester City falló más que su rival. Sin embargo, para el técnico, su equipo hizo mucho como para no tener que jugarse el pase a la siguiente ronda desde los once metros: "A veces se puede ganar en los penaltis y otras no. Pero en el partido no aprovechamos las oportunidades que tuvimos, a pesar de que defendimos muy bien. Todos jugaron a un alto nivel".

"Solo vi a un equipo"

Más contrariado se mostraba Rodri Hernández ante los medios después de la dura derrota ante el Real Madrid. El pivote defensivo del Manchester City volvió a jugar un gran partido junto a todo el equipo, pero no le sirvió a los suyos.

Tras el duelo, el español también atendió a los medios. Mientras Guardiola señalaba que el equipo había hecho todo lo posible para ganar y daba méritos a la línea defensiva del Real Madrid, Rodri fue algo más duro con el planteamiento del rival. "Para ser honesto, solo he visto a un equipo sobre el campo", sentenció el centrocampista.