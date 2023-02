Pirlo se sincera sobre cómo fue trabajar con Cristiano Ronaldo

El excompañero y exentrenador de Cristiano en la Juventus ha destacado su profesionalidad El italiano ha opinado también sobre su repentina marcha de Old Trafford y su nueva etapa en Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Andrea Pirlo son 'viejos conocidos'. Les unen muchos años en la élite europea y, además, un vínculo con dos fases diferentes cuando coincidieron en la Juventus; primero, como compañeros y, a posteriori, uno como entrenador y el otro como jugador.

Después de dos temporadas en la 'vecchia signora', el atacante volvió a la ciudad de Manchester para vivir su segunda etapa en Old Trafford. Aunque las cosas sí funcionaron la primera temporada, la llegada de Ten Hag el pasado julio lo cambió todo.

Dio inicio el presente curso y, en casi cada partido, se veía a un Cristiano diferente, tanto en el 'verde' como en el banquillo. Hasta que todo explotó. Después de unos meses en el ostracismo de Manchester, con un rol insólito para un jugador de su talla, el portugués decidió conceder una entrevista al periodista Piers Morgan para hablar sin tapujos sobre su situación. "Me ha faltado el respeto", decía sobre Erik Ten Hag, en ese momento su entrenador en el United.

En ella, dejó muchas frases destacadas que desde Old Trafford se tomaron como ataques directos a la institución. Una semana después de la emisión de la entrevista, club y jugador acordaron rescindir el contrato. Andrea Pirlo, exentrenador del portugés, ha reconocido abiertamente que cree que "Ronaldo llevaba mucho tiempo esperando para dar esa entrevista. Lo había preparado todo de antemano”.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC