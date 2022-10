Pellegrini coloca a la Roma en Champions desde los once metros

El conjunto de Mourinho venció en el Luigi Ferraris sin pisar el acelerador Los romanos durmieron el partido tras el gol para colocarse a un punto del Milan y a cuatro del Nápoles

En un partido cerrado, táctico y en el que la madurez defensiva fue clave, el tanto desde los once metros del italiano Lorenzo Pellegrini fue suficiente para cerrar la victoria de la Roma de José Mourinho y alzarla a la zona Champions, justo por detrás del Milan, aprovechando el empate entre Lazio y Udinese (1-1).

FICHA TÉCNICA Serie A SAM 0 ________________ 1 ROM ALINEACIONES Sampdoria Audero; Augello (Murru, 46'), Colley, Ferrari, Bereszynski, Djuricic (Sabiri, 75'), Gonzalo Villar, Rincón (Verre, 59'), Léris (Pussetto, 46'), Gabbiadini (Quagliarella, 59'), Caputo. Roma Rui Patricio; Ibáñez, Smalling, Mancini, Camara (Matic, 68'), Cristante, El Shaarawy (Spinazzola, 75'), Pellegrini, Zalewski (Karsdorp, 84'), Abraham (Zaniolo, 68'), Belotti (Bove, 84'). Goles 0-1 M.9 Pellegrini, de penalti. Árbitro Marco Di Bello. T.A.: Rincón (40'), Verre (65'), Pussetto (72') y Colley (93') / Roger Ibáñez (33'), Pellegrini (67') y Zaniolo (93') Estadio Luigi Ferraris

Discreta actuación de la Roma en Génova ante una Sampdoria renovada en el banquillo tras la llegada de Dejan Stankovic, que ya debutó la jornada pasada con un empate, pero que sigue colista de la Serie A. No sufrió demasiado la 'Loba', exceptuando arreones puntuales de la 'Samp', pero tampoco fue un rodillo ante un rival muy inferior.

Si bien es cierto que condicionado por la importante baja de Paulo Dybala y por el desgaste del partido ante el Betis en Europa League, varió Mourinho el esquema y dio descanso a Spinazzola por el carril izquierdo y a Matic en el centro del campo, a los que sustituyó por El Shaarawy y Camara, respectivamente.

Un Camara que cuajó una gran actuación en el Benito Villamarín y que no desaprovechó la nueva oportunidad en Serie A, organizando junto a Cristante al equipo de la capital italiana y liberando a Pellegrini para descolgarse. Una Roma que, aunque no llegó con soltura al área rival, mantuvo la propia con mucha solidez y determinación.

Se le puso muy de cara el choque a los de Mourinho gracias a la habitual presión alta del conjunto 'giallorosso' que le permitió robar en campo rival con muchos efectivos cerca de la portería de la 'Samp'. El balón cayó en dominio de Abraham, que centró desde el perfil zurdo dirección Pellegrini al punto de penalti, que entraba desde la segunda línea, pero que desvió ligeramente con la mano la zaga de la Sampdoria.

VAR mediante, el colegiado señaló pena máxima y en el minuto nueve, Pellegrini, capitán romanista, no falló desde los once metros. Con el marcador a favor, la Roma intentó domar el parido con posesión, pero la 'Samp' no se dejó amedrentar. De hecho, el primer acto finalizó con seis tiros de los locales por dos de la Roma. El desacierto de cara a puerta y la efectividad de los 'giallorossi' condenaron al colista.

Mejoró la 'Loba' en la segunda mitad, con un Belotti más presente que pudo aumentar el rédito, pero que erró en el mano a mano nada más salir de vestuarios y que terminó el partido sin protagonismo, relegado al banquillo en una nueva actuación poco destacada. Movió ficha Mou para apuntalar el centro del campo y dio entrada a Matic. Una vez asegurada la solidez en el carril central, dejó libre a Zaniolo para hacer daño a la contra.

A punto estuvo de lograrlo el internacional italiano en el minuto 77, pero cruzó demasiado con su pierna mal su disparo en el mano a mano, y en el descuento, cuando el asistente anuló por fuera de juego el que hubiera sido el tanto definitivo.

Sin brillantez ofensiva, por momentos desarbolado, pero demostrando oficio, la Roma de José Mourinho sacó adelante un complicado partido ante una combativa Sampdoria, necesitada de puntos, que no dejó de intentarlo hasta el final sin éxito. Tres puntos claves para la Roma, ya cuartos en la tabla, durmiendo en zona Champions.