La representante de Pogba asegura que volverá pronto

Paul Pogba volverá para liderar la Juventus, y el técnico confía en mejorar la versión del equipo italiano El francés ya se ejerce con el grupo, pero deberá esperar un poco más para volver a los terrenos de juego

La representante de Paul Pogba, la brasileña Rafaela Pimienta, anunció que el regreso del jugador francés a los terrenos de juego será muy pronto.

Pogba sufrió una lesión en el menisco de su rodilla derecha, y tuvo que elegir entre un tratamiento o una operación. El francés optó finalmente por pasar por quirófano, y fue intervenido exitosamente el pasado mes de septiembre.

Thank you guys for all the messages and support!

I'll be back soon - and stronger than ever! 💪🏾 pic.twitter.com/nGgqqz8s6C