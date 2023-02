El Nápoles busca otro zarpazo hacia el título

Los de Spalletti buscan ampliar su ventaja visitando al Sassuolo Son líderes con 15 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Inter

Adentrándonos en la segunda vuelta de la Serie A el líder parece absolutamente imposible de derrumbar. Solo una catástrofe podría terminar con la ventaja de 15 puntos que lleva el Nápoles en la cabeza de la tabla del ‘Calcio’, y podría extenderse incluso a 18 si logra los tres puntos en su visita al Sassuolo para abrir la 23ª jornada del fútbol italiano.

Como tal, el equipo de Luciano Spalletti viaja a Sassuolo con 15 puntos de ventaja sobre sus rivales más cercanos en la cima, habiendo perdido solo siete puntos en 22 partidos en lo que va de temporada. Una séptima victoria consecutiva en la liga seguramente haría que su ventaja sea inexpugnable, si no lo es ya.

Con una eliminatoria de octavos de final de la Champions contra el Eintracht Frankfurt a la vuelta de la esquina para la próxima semana, la única mancha en el cuaderno de Spalletti durante su temporada de debut hasta la fecha ha sido su eliminación por penaltis ante Cremonese en la Coppa Italia el mes pasado, que se produjo como una gran sorpresa teniendo en cuenta que representaba el primero frente al último en términos de la tabla de la liga de Italia.

Por tanto, no querrán sorpresas los napolitanos cuando viajen al Mapei Stadium en búsqueda de los tres puntos. A pesar de no tener lesionados, no sería una gran sorpresa si Spalletti decidiera dar descanso a algunos titulares antes del viaje a Frankfurt. Tanguy Ndombele y Giacomo Raspadori son los apuntados de la prensta italiana para ser titulares y poder dar descanso a las dos grandes figuras Piotr Zielinski y Khvicha Kvaratskhelia.

ALINEACIONES PROBABLES:

Sassuolo: Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Marchizza; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Lauriente.

Nápoles: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Raspadori.

Hora: 20:45.

Árbitro: Andrea Colombo.