Julen Lopetegui tiene claro su futuro

"Si me preguntas qué prefiero mi respuesta es clara: Inglaterra, la Premier League", señaló el técnico español en la BBC Lopetegui descarta un regreso al fútbol español a corto plazo tras sus experiencias en Real Madrid y Sevilla

Julen Lopetegui está muy a gusto en Inglaterra. El ya exentrenador de los Wolverhampton Wanderers sigue viviendo en las islas y descarta un retorno a España a corto plazo. Es más, quiere volver al trabajo en la Premier, a ser posible.

A pesar de que hace dos meses dejó de ser el entrenador de los Wolves, Lopetegui está satisfecho con su etapa en Molineux a pesar de su abrupta conclusión.

El técnico vasco fue el protagonista en Euro Leagues, programa de BBC 5 Live Sport, y en declaraciones que recoge 'As' señaló que "ya veremos lo que pasa en el futuro. En nuestro trabajo no sabemos lo que va a pasar mañana, pero si me preguntas cuál es mi preferencia, mi respuesta es muy clara: Inglaterra, la Premier League”. Más claro, imposible.

Y es que Lopetegui vive muy a gusto en Inglaterra. “Estoy muy contento de estar aquí. Disfruto de muchas cosas de Wolverhampton y siento mucho cariño por parte de la ciudad y de todos los aficionados. Mi mujer y yo estamos intentando aprovechar nuestro tiempo libre. Queremos conocer mejor la cultura de Inglaterra y nos encanta su historia. Hemos visitado muchas ciudades y lo seguiremos haciendo”.

El que fuera seleccionador español hasta horas antes del debut en el Mundial de 2018 sigue en Inglaterra a la espera de una oferta de trabajo, a ser posible de la máxima categoría: "Cada fin de semana intento ver algunos partidos y así poder estar al tanto de lo que ocurre en la Premier. Estamos muy contentos aquí y tengo la ambición de quedarme más tiempo”.

Las opciones de Julen Lopetegui de volver a entrenar en la Premier League podrían pasar nuevamente por la parte baja de la tabla, donde los banquillos son más volátiles ante los malos resultados.

Así, mientras los tres recién ascendidos (Burnley, Sheffield United y Luton Town) apenas han ganado dos encuentros entre los tres, el Bournemouth de Andoni Iraola es el único de los equipos que mantuvieron la categoría en la 2022-2023 que aún no sabe lo que es sumar de tres.

También el Everton, con siete puntos, está metido de lleno en la lucha por la permanencia. El bueno de Julen sigue a la expectativa y es bastante probable que pronto su teléfono vuelva a sonar sin tener que coger un avión de regreso a España para ejercitar su trabajo.