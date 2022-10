Lukaku recae y peligra su presencia ante la Juventus

El belga reapareció ante el Viktoria Plzen después de dos meses de baja Como mínimo, será baja en Champions contra el Bayern y ante la Juventus en liga

Malas noticias para el Inter de Milán. Y es que la alegría por la vuelta de Lukaku ha durado poco. El belga volvía a los terrenos de juego tras dos meses de baja, precisamente ante el Viktoria Plzen, entrando en los últimos minutos y anotando un gol. Pero ha vuelto a pisar la enfermería.

El delantero se lesionó el pasado 26 de agosto en una sesión de entrenamiento y su ansiada vuelta se produjo el pasado miércoles en el encuentro de Champions frente al conjunto checo, además de disputar este sábado poco más de 20 minutos ante la Sampdoria.

El cuerpo técnico consideró que entrara poco a poco al equipo para que llegara en óptimas condiciones al duelo contra el Bayern, pero los exámenes médicos efectuados al jugador han evidenciado una nueva lesión.

Esas pruebas han desvelado una nueva lesión muscular en los flexores del muslo izquierdo y un resentimiento en la cicatriz miotendinosa. De todas maneras, se reevaluará su condición pero, por lo menos, no podrá disputar el duelo europeo ante el Bayern, ni seguramente estará disponible para el 'derby' ante la Juventus de este fin de semana.

Sin embargo, La lesión no es grave y no peligra su presencia en el Mundial de Qatar 2022, pero podría el caso de que no vuelva a vestir la camiseta 'nerazzurri' hasta 2023, una vez terminada el torneo mundialista.

Y es que desde su llegada a Milán, Lukaku solo ha disputado cinco partidos oficiales: cuatro de Serie A y uno de Liga de Campeones, aportando un total de tres goles.