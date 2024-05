Verstappen, en “modo supervivencia” y Norris con ambición máxima

Después de pasar una noche de sueño interrumpido por sus turnos al volante en una carrera virtual, las 24 Horas de Nurburgring, Max Verstappen ha tenido bastantes más problemas de los previstos para imponer su ley en el Gran Premio de Emilia Romagna 2024 de Fórmula 1 . Lo ha conseguido, pero según él mismo, con mucho sufrimiento. “Creo que no podía haber ido mejor, aunque ha sido muy difícil, los neumáticos estaban fríos al final y yo estaba en modo supervivencia. No esperaba que los McLaren fueran tan rápidos con los medios, ni yo tener tantas dificultades con el duro, y si miras el inicio del fin de semana, este es un muy buen resultado”, ha valorado Max.

“Tuve que apretar durante toda la carrera para abrir hueco. Al principio creo que con los neumáticos medios éramos bastante fuertes. Con los duros, que son un poco más difíciles de gestionar, y especialmente en las últimas diez o quince vueltas, ya no tenía agarre y derrapaba mucho. Ví que Lando Norris se acercaba, así que las últimas diez vueltas tuve que ir a fondo, pero es muy difícil cuando las gomas ya no funcionan y no podía permitirme cometer muchos errores. Por suerte no los he cometido y estoy muy contento de haber ganado”, ha resumido el neerlandés, poco acostumbrado a que los rivales se lo pongan tan difícil.

Verstappen es consciente de que esta temporada no pinta a un ‘paseo’ como la anterior. De siete carreras, ha perdido una ante Carlos Sainz (Australia) y otra contra Lando Norris (Miami), que también en Italia ha estado muy cerca de dejarle sin premio: “Podemos estar muy satisfechos con una pole y una victoria, así que me quedo con eso”, ha dicho Max.

Por parte, Norris ha dejado clara su ambición: “Duele no haber ganado, porque con las mejoras que trajimos en Miami es a lo que debemos aspirar. Creo que ahora mismo podemos decir que estamos a la altura de Red Bull y Ferrari. Peleamos por ser segundos o primeros. Es algo a lo que uno se puede acostumbrar”, ha celebrado el británico.