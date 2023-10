Fagioli recibió amenazas por sus deudas de juego y pidió dinero a compañeros de equipo

El centrocampista de la Juventus mintió a Gatti para pedirle 40.000 euros y que Dragusin se los prestó en octubre de 2022 "Durante el Sassuolo-Juventus cometí un error técnico y fui sustituido por culpa de estar pensando en mis deudas de apuestas", confesó

El italiano Nicolo Fagioli, jugador de la Juventus sancionado con siete meses sin jugar por hacer apuestas ilegales, recibió amenazas de los propietarios de los sitios en los que apostaba por sus elevadas deudas y llegó incluso a pedir dinero a sus compañeros de equipo para saldarlas.

"Jugaba compulsivamente delante del televisor en cualquier evento deportivo que veía, incluido el fútbol... incluso la Serie B y la Lega Pro (tercera categoría), aunque nunca a Cremonese o Juventus", declaró el pasado 28 de septiembre al fiscal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giuseppe Chinè, desvelaron este miércoles los medios italianos.

La temporada de Fagioli está prácticamente sentenciada con la sanción de 7 meses por haber apostado en partidos de fútbol, a la que se suma una terapia de un mínimo de 6 meses, la obligación de dar diez charlas públicas sobre el tema y el pago de una multa de 12.500 euros.

El jugador se encuentra ya en manos de profesionales para superar su ludopatía, un problema que adquirió una nueva dimensión en Italia este miércoles, cuando los medios locales desvelaron partes de su declaración con el fiscal de la FIGC. "Al principio, un futbolista, al tener mucho tiempo libre, acaba experimentando la emoción del juego para superar el aburrimiento. Con el paso del tiempo se convierte en una obsesión", dijo, según las mencionadas fuentes.

"Empecé a apostar durante la concentración de la selección sub-21 y me encontré en un estado de estrés provocado por las deudas. Dejé de dormir. Cuanto más pasaba el tiempo, más me obsesionaba la deuda. El dinero que debía seguía aumentando y pensaba en apostar sólo para intentar recuperarme", añadió. "Te romperé las piernas, me dijeron", algo que le obligó a pedir dinero a compañeros de equipo.

"Le pedí 40.000 euros a Gatti (compañero de la Juventus), pero diciéndole que los necesitaba para comprarme un reloj y que mis cuentas estaban bloqueadas por mi madre. Dragusin (del Génova) me prestó 40 mil euros en octubre de 2022", confesó. Fagioli, según los rotativos deportivos, sufrió su peor momento en el reciente período entre "marzo y abril de 2023".

"Durante el Sassuolo-Juventus cometí un error técnico y fui sustituido por culpa de estar pensando en mis deudas de apuestas", dijo. "Cuando estaba en el Cremonese (cedido), mi madre me aconsejó que fuera a SerT (servicio para superar adicciones) para curarme, fui allí varias veces", apuntó.

Fagioli señaló a Sandro Tonali, que fue este martes a declarar ante la Fiscalía de Turín, como el compañero que le abrió las puertas del mundo de las apuestas: "Fue Tonali quien me sugirió jugar en Icebet y quien me hizo registrarme a través de una cuenta en el sitio en cuestión". Además, el futbolista habló de cantidades concretas apostadas y de sus deudas, que ascienden a los 3 millones de euros.

"Unos 110 mil euros con 'betar.bet' y 'specialibet.bet', alrededor de 1,5 millones con bullbet23.com, alrededor de 1,3 millones con otra plataforma ilegal, alrededor de 17 mil euros con una legal y alrededor de 31 mil euros con 'swissbet'", reconoció. El jugador, eso sí, salió a defenderse en sus redes sociales.

"Pensé que empezaría pidiendo disculpas no solo a los aficionados de la Juventus, sino a todos los aficionados del mundo del fútbol y del deporte por el ingenuo error que cometí", publicó en su cuenta de Instagram. "En lugar de eso, me veo obligado a comenzar con la basura que los periódicos y la gente solo para ponerme en evidencia con mil falsedades. O quizá mejor, sólo para ganar dos vistas más. Pronto hablaré", sentenció.