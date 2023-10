Tonali se confiesa: "Aposté contra el Milan"

El futbolista del Newcastle aseguró haber apostado "contra el Milan" y "en el Milan", cuando jugaba en Italia Se podría enfrentar a una sanción más grave que la de Fagioli, que ha sido sentenciado a 7 meses de inhabilitación

El 'caso apuestas' en Italia podría ir a peor. Sandro Tonali reconoció ayer ante la Fiscalia que apostó también contra el Milan, en un interrogatorio que duró casi tres horas. Según el Código de Justicia Deportiva, no habría violación, pero también habría confesado haber hecho apuestas en su paso por el conjunto 'rossoneri'. Y aquí la cuestión es diferente y más delicada. Tras la sanción impuesta a Nicolò Fagiolo de 7 meses de inhabilitación por apostar en partidos de futbol, le toca a Tonali, que puede ser más grave aún si se confirma que apostó en su propio equipo.

El lunes había pedido a través de su abogado, Marco Feno, ser escuchado lo antes posible y le fue concedido de inmediato, aunque los investigadores aún no habían terminado la revisión de sus dispositivos electrónicos incautados cuando le notificaron la inscripción en el registro de investigados.

Sandro Tonali sabe que ha cometido un error desde el punto de vista deportivo y se confesó durante el día de ayer ante la Fiscalía para poner fin a su implicación en las apuestas deportivas. El centrocampista del Newcastle se presentó ante las autoridades sobre las 16.00, acompañado de sus representantes legales, para hablar sobre las apuestas ilegales que realizó por primera vez desde que fue interrogado por la Policía el pasado jueves en Coverciano (Florencia), durante un entrenamiento con la selección italiana.

Posible sanción

Apostar en el propio equipo es especialmente arriesgado porque podría constituir un delito de mala conducta deportiva. El artículo del Código que lo regula, el número 30, es claro y habla de "realizar, por cualquier medio, actos encaminados a alterar el desarrollo o resultado de un partido o competición". Sin embargo, este no sería el caso de Tonali. En este caso, el artículo 30 no afectaría al jugador por la razón que habría apostado sin él en el campo. En definitiva, sus apuestas no habrían afectado en modo alguno a su rendimiento sobre el terreno de juego, por lo que no hay infracción deportiva.

Por el momento, la infracción imputada a Tonali se sitúa dentro del ámbito del artículo 24 del Código de Justicia Deportiva, que castiga a los jugadores que apuestan en fútbol (tres años), pero está claro que haber apostado en Milán constituye una agravante.

Más implicados

Tonali se mostró muy cooperativo con la justicia. Ahora la fiscalía deberá reconstruir, a través de la red de contactos del jugador, el sistema ilegal creado por los responsables de las plataformas, al que se puede acceder mediante invitación, y llegar a los nombres de los organizadores.

Algunos de estos sitios ya han sido identificados y se ha iniciado el procedimiento de bloqueo en Italia, pero se sospecha que existen otros. Los fiscales quieren entender si hay vínculos con quienes lo organizan.