Las amenazas a Fagioli: "Te romperemos las piernas"

Nicolò Fagioli ha sido sancionado 7 meses sin jugar por la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol "Nunca aposté por la Juventus, el club no sabía nada. Tonali me dijo cómo hacerlo. He aquí a quién le pedí dinero"

"Dejé de dormir por las noches. Cuanto más pasaba el tiempo, más me obsesionaba la deuda. El dinero que debía seguía aumentando y pensaba en apostar solo para intentar recuperarme. Te romperé las piernas, me dijeron", continúa Fagioli refiriéndose a la terrible situación en la que se encontraba. El futbolista de la Juventus declaró ante la Fiscalía Federal y dejó alguna declaración donde se ve al jugador desesperado.

Fagioli ha sido sancionado con siete meses sin jugar y deberá seguir un curso de rehabilitación durante 5 meses por haber apostado en sitios en línea ilegales. Además, deberá pagar 12.500 euros de multa y acudir, como mínimo, a diez reuniones convocadas por la federación para charlar sobre los efectos negativos de las apuestas.

"Nuestros jugadores han de ser sancionados, pero no abandonados", manifestó Gabriele Gravina, el presidente de la federación. "Todos los que pidan ayuda la tendrán: la FIGC no solo debe castigar, sino acompañar en proceso de curación", añadió el presidente.

Fagioli ha llegado a un acuerdo de culpabilidad tras reconocer que habia apostado en partidos de fútbol, aunque aseguró que no lo hizo nunca en el que estuviera directamente implicado con su equipo, en este caso, la Juventus. Algo que prohibe expresamente el Código Deportivo de la FIGC y el jugador estará apartado hasta 7 meses de los terrenos de juego.

"Debía mucho dinero, solo pensaba en reducir la deuda"

El futbolista de la Juventus lo contó todo. Aseguró haber apostado en la plataforma de apuestas "Treema", donde realizaba un seguimiento anónimo de los ingresos de las apuestas en las distintas plataformas, tanto ilegales como legales.

"La realidad es que la deuda era tan grande que incluso si ganara la apuesta no obtendría nada - añadió a finales de septiembre ante el fiscal federal Giuseppe Chiné, el fiscal adjunto Giorgio Ricciardi y el fiscal adjunto Luca Scarpa - Todo sólo iba a reducir la cantidad de dinero que todavía les debía a estas plataformas". Y es sólo el comienzo de una serie de confesiones.

Tonali le enseñó

"Te romperé las piernas, me dijeron", continúa Fagioli. "Fueron amenazas horribles, que te congelan la sangre, que te hacen temblar". El futbolista de la Juve decidió ahí pedirle dinero a su amigo Sandro Tonali, que le enseñó a apostar. "Tonali me dijo cómo hacerlo. He aquí a quien le pedí dinero".

Ahora será el turno de Tonali, quien ha declarado estos días ante el Juez y deberá afrontar una situación parecida a la de Fagioli para cerrar el caso.