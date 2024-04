Empate a nada en el Derby della Mole

La Juve no pudo pasar del empate ante el Torino en un partido en el que, salvo un par de ocasiones claras, no pasó apenas nada. Los bianconeri volvieron a demostrar que tienen grandes problemas de juego esta temporada y que, si Vlahovic no anda fino, aquí nadie ve portería. Lazaro pudo ganar el partido con un cabezazo en el descuento.

Parecía que la cosa se iba a poner interesante después de que Vlahovic estrellara un remate clarísimo a la madera y que Locatelli enviara su disparo algo por encima de la meta de Milinkovic-Savic. La Juventus había llegado al derbi con ganas de fiesta.

Serie A - Torino vs Juventus / EFE

O, insistimos, eso parecía. Porque después de esas dos ocasiones en el inicio, el cuadro bianconero desapareció. Sin juego para dominar a ningún equipo en esta Serie A, los de Allegri metieron en el partido al Torino, que fue creciendo con el paso de los minutos.

A partir de la media hora de partido, cuando Vlahovic volvió a perdonar, el duelo derivó a un centrocampismo sin malicia. Todo muy plano, todo muy previsible. Ni rastro de Chiesa, al que el sistema de Allegri sigue sin convencerle.

Poco o nada tras el descanso

En la reanudación, salió mejor puesto el Torino, con una Juventus que estaba bien plantada atrás y sin conceder nada. Ni concedía ni proponía nada del otro mundo. Le costó al equipo bianconero encontrar espacios por dentro.

La entrada de Kenan Yildiz, eso sí, le dio algo diferente al equipo. Lo diferente fue, básicamente, un uno contra uno y un disparo que a punto estuvo de colarse en la meta del Torino. Quiso la Juventus, con la entrada del turco, quemar todas sus naves. También el cuadro de Ivan Juric buscó la meta de Szczesny.

Tuvo Lazaro un cabezazo clarísimo en el descuento en lo que había sido la ocasión más clara del Torino en todo el partido. De largo. Pero ni jugando tres partidos más alguien iba a ser capaz de romper un 0-0 que parecía de manual cuando Vlahovic perdonó en los primeros minutos del partido. A un mundo del Inter, entrar en Champions es el único y gran objetivo. Pobre Juve.