¡Di María y la Juventus rompen las negociaciones para su renovación!

La continuidad de Ángel Di María en la Juventus de Turín parece estar cada vez más lejos. Según apunta Fabrizio Romano, las conversaciones entre la 'Vecchia Signora' y el atacante argentino se han roto pese al optimismo de ambas partes en abril.

El futbolista internacional con Argentina acaba contrato al finalizar la actual temporada y estaría disponible para negociar con otros clubes como agente libre. Una posibilidad podría ser el Barça, que como informó 'Tuttosport', es uno de los destinos favoritos del jugador.

