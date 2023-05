La resaca le pasa factura al Inter en el Maradona

El Nápoles aprovechó la expulsión de Gagliardini en el 41' y frenó al finalista de la Champions, mostrando el camino al Manchester City Lukaku empató en el 82' el tanto inicial de Zambo Anguissa, pero Di Lorenzo y Gaetano devolvieron la victoria al campeón en diez minutos

Con los tantos de Anguissa, Di Lorenzo y Gaetano, el Nápoles se dio la satisfacción de superar 3-1 al Inter, que jugó con un hombre menos durante toda la segunda parte por la expulsión de Gagliardini y mostró un planteamiento en exceso conservador del que seguramente tomó nota el Manchester City de cara a la final de la Liga de Campeones.

FICHA TÉCNICA Serie A NAP 3 ________________ 1 INT ALINEACIONES Nápoles Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae (Juan Jesus, 74'), Olivera; Anguissa, Loborka; Elmas (Raspadori, 69'), Zielinski (Gaetano, 83'), Kvaratskhelia (Politano, 84'); y Osimhen (Simeone, 69'). Inter Onana; Bellanova (Dumfries, 74'), D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni (Acerbi, 58'), Gosens (Lautaro, 80'); Gagliardini, Asllani, Barella (Brozovic, 58'); Lukaku y Correa (Dimarco, 74'). Goles 1-0 M.67 Anguissa. 1-1 M.82 Lukaku. 2-1 M.85 Di Lorenzo. 3-1 M.95 Gaetano. Árbitro Livio Marinelli. T.A.: Elmas (64'). T.R.: Gagliardini (2A, 41'). Estadio Diego Armando Maradona

Con su once prácticamente de gala, el Nápoles provocó un ensayo general para el Inter de cara al duelo disputará frente al City en Estambul en algo menos de tres semanas. Los hombres de Luciano Spalletti no se jugaban nada salvo darse la alegría de mantenerse dominador para dejar claro que es el campeón. Y los de Simone Inzaghi, aparte de preparar su asalto al título continental, tenían la necesidad de sumar puntos para no descabalgarse de la pelea por acabar entre los cuatro primeros tras encadenar cinco victorias seguidas.

El Nápoles, dominador absoluto, se convirtió en lo que posiblemente será el City. El Inter, encerrado atrás a la espera de dar un zarpazo a la contra, y con Lautaro Martínez en el banquillo de inicio, jugó a lo que sabe hacer perfectamente y que tan buenos réditos le ha dado este curso.

Con mucho orden, durante la primera parte contrarrestó el dominio aplastante del Nápoles, que apenas pudo inquietar la portería defendida por André Onana con dos disparos lejanos de Anguissa que se marcharon fuera y con un cabezazo de Victor Osimhen que salvó el guardameta camerunés.

Ni siquiera cuando expulsaron por doble amonestación a Roberto Gagliardini a los 41 minutos, el Nápoles dio la sensación de superar al Inter. Incluso los hombres de Inzhagi, en los últimos instantes del acto inicial, con un hombre menos, se pudieron marchar por delante en el marcador con un remate de Romelu Lukaku que golpeó en el lateral de la red de la portería de Alex Meret.

Fue un espejismo. El paso por vestuarios devolvió a la realidad al Inter, que sufrió un acoso total del Nápoles hasta que hincó la rodilla con el tanto de Anguissa. El centrocampista camerunés marcó su cuarto tanto del curso (el tercero en Liga) con un gran remate a la media vuelta que acabó con la resistencia de su rival y que solo ensombreció Osimhen. El ariete nigeriano rompió el buen ambiente de su equipo con sus visibles quejas a Spalletti cuando fue sustituido por Giovanni Simeone.

Al Inter le quedaban veinte minutos para obrar un milagro que rozó con el tanto de Lukaku. El delantero belga se aprovechó de la falta de minutos de Juan Jesus, que nada más saltar al terreno de juego se comió un centro desde la banda izquierda de Federido Dimarco. Muy flojo, desatento y timorato, permitió a Lukaku meter la puntera para subir el empate al marcador.

Y cuando todo parecía destinado al empate, apareció Simeone para deshacerlo con un auténtico golazo. Con mucha clase, con la zurda, firmó un zurdazo impresionante desde fuera del área que acabó con el Inter. Después, en el tiempo añadido, Gaetano, a la contra, remató la faena ante un equipo que fue rácano de inicio, por momentos más valiente con un hombre menos y, en general, demasiado conservador.

Al final, el equipo de Inzhaghi perdió tres puntos que pueden pasar factura a final de curso en su pelea por la 'Champions' y también cedió en un duelo que podría asemejarse al que disputará en Estambul en apenas unas semanas. El City, desde la distancia, seguro que tomó nota de las debilidades de su rival.