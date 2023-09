Bonucci se marchó humillado de la Juventus

La leyenda bianconera ha concedido una entrevista a Sportmediaset en la que ha dado más detalles sobre como fue su salida de la Vecchia Signora El central no perdona que la directiva viniera a su propia casa a mediados de julio para comunicarle que prescindían de sus servicios

Leonardo Bonucci salió por la puerta de atrás del Juventus Stadium y eso el central italiano no lo perdona. El actual jugador del Unión Berlín, que cuenta con 502 partidos y 35 goles con la camiseta bianconera, concedió una entrevista para Sportmediaset en la que ha explicado como fueron sus últimas semanas como jugador de la Vecchia Signora y como la directiva le dijo que no contaba con él para esta temporada.

Bonucci explica que las afirmaciones de la Juventus que aparecieron en la prensa italiana a principios de año sobre su marcha eran falsas: "A finales de mayo había dado mi disponibilidad para ser el quinto/sexto de la defensa, para ayudar a los más jóvenes”.

Sin embargo, este se sintió traicionado por la directiva. Según Bonucci, "el 13 de julio, Giuntoli y Manna me comunicaron, viniendo a mi casa, que ya no habría sido parte de la plantilla de la Juventus y que mi presencia habría obstaculizado el crecimiento del equipo. Fue una humillación que sufrí tras más de 500 partidos como bianconero. Aprecié la solidaridad de muchos jugadores, también de los que siguen allí, y de otros clubes. Todos me manifestaron apoyo por el comportamiento irrespetuoso de la Juventus”.

Leonardo Bonucci llevará a la Juventus de Turín a los tribunales por despido improcedente, ya que el defensa considera que el club turinés le forzó a salir del equipo, aunque este habría manifestado su disponibilidad a continuar teniendo un rol secundario en la plantilla. Parece que el conflicto entre ambas partes está por ahora lejos de solucionarse.