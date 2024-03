El renacer de De Ligt

Se respira algo de pesimismo en Múnich. A falta de un milagro, el Bayer Leverkusen pondrá fin a un reinado de 11 años en la Bundesliga. Y tanto el RB Leipzig como el Saarbrüken acabaron con sus esperanzas en la Supercopa y la Copa, respectivamente. Por lo tanto, si los cálculos son correctos, el único título posible esta temporada es el de la Champions League, y el Arsenal es el rival a batir en los cuartos. ¿Hay algún motivo para ser optimista?

La respuesta es sencilla. Sí, sí que hay algún que otro motivo para creer. Y uno de ellos es el 'renacer' de uno de los futbolistas más importantes de la plantilla: Matthijs de Ligt.

UNA MONTAÑA RUSA EN TODA REGLA

No estaba siendo un año fácil para el neerlandés. Además de las lesiones, que le han obligado a perderse un total de once partidos, no había sido capaz de tener continuidad en el once de Tuchel.

De Ligt y Dier, la pareja central de confianza de Tuchel / @mdeligt_

"Empecé la temporada con una lesión y eso, por supuesto, siempre es muy molesto. Necesitaba tiempo para volver y luego sufrí también una lesión de rodilla. Como consecuencia, me perdí muchos partidos y en un club como el Bayern de Múnich tienes que lidiar con mucha competencia con jugadores internacionales", lamentaba en una entrevista para 'Voetbal International'.

El técnico alemán apostó en un principio por la pareja formada por Upamecano y Kim Min-jae y, ahora, la situación ha dado un vuelco y desde que Eric Dier llegara en el mercado invernal, él y el propio Matthijs de Ligt son centrales de confianza de Tuchel.

"He sido titular en 10 de los últimos 12 partidos. Y siento que cada vez estoy más en forma y mejor, lo cual es una sensación muy buena", asentía.

DEMASIADO RUIDO DE FONDO

Como suele pasar, se especulaba que el neerlandés pudiera acabar poniendo rumbo a otro destino tras su pobre participación en el equipo. Pero él mismo se ha encargado de poner fin a tales rumores.

"Creo que eso tiene que ver sobre todo con las expectativas del exterior. Cuando no juego, inmediatamente se dice que no estoy contento y que me quiero ir", explicaba al medio neerlandés.

De Ligt, frente a Xavi Simons, en la victoria del Bayern sobre el RB Leipzig (2-1) / EFE

"Por supuesto, también ha habido partidos que me habría gustado jugar, pero en realidad no tengo motivos para quejarme. Sigo pasándomelo muy bien en el Bayern de Múnich y últimamente he vuelto a jugar. Nunca dejo que los rumores se me metan en la cabeza porque sé cuál es la realidad".

Cierto es que De Ligt se perdió gran parte de la fase de grupos de la Champions y varios partidos clave en la Bundesliga. Pero ha recuperado su nivel a tiempo para afrontar la parte decisiva del calendario. Y seguro que tiene el 9 y el 17 de abril bien marcados en su agenda.