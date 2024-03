La predicción sobre Harry Kane

Harry Kane es uno de los nueves más en forma de la temporada. 37 goles y 12 asistencias en 35 partidos dejan en evidencia su estado de gracia de cara a puerta, pese a que el Bayern esté realizando, posiblemente, su peor campaña en la Bundesliga en la última década.

Estaba concentrado con Inglaterra para afrontar un doble partido, ante Brasil y Bélgica, en la ventana de selecciones de este mes de marzo. Pero no participó en el duelo, de hecho, ni siquiera entró en la convocatoria, frente a la 'canarinha' (0-1) por unas molestias que arrastraba desde que sufriera una lesión de tobillo en la victoria ante el Darmstadt (2-5) en la Bundesliga diez días atrás.

Así que saltaron las alarmas en Inglaterra, y en Alemania. El delantero abandonó la concentración para volver al club bávaro y "continuar su tratamiento en Múnich", como bien confirmó su seleccionador, Gareth Southgate, una vez terminó el primer duelo del parón de selecciones.

UN ENIGMA POR RESOLVER

El estado de su tobillo es todo un misterio por resolver. Su abandono deja claro que no estará disponible para el choque de esta noche ante Bélgica (20:45h CET), pero las imágenes que salieron a la luz han devuelto la ilusión de los aficionados del Bayern y, a la vez, desatado la ira de algunos medios ingleses.

Kane, entrenando individualmente con el Bayern / Bayern de Múnich

Harry Kane fue visto entrenando individualmente con el Bayern en la Säbener Straße, en lo que era un lunes libre. Y da ciertas esperanzas sobre la posibilidad de que llegue a la importante cita ante el Borussia Dortmund de este sábado (18:30h CET).

SOUTHGATE SE 'MOJA'

“La forma en que funcionó siempre fue el plan. Harry entrenará individualmente durante los próximos días. ¿Habría jugado contra Bélgica si fuera un partido de clasificación? No estoy seguro. Podríamos haber presionado un poco más, pero tal vez esa no hubiera sido la decisión correcta. No estoy seguro de que hubiera estado disponible para el partido en ese momento”, declaró el seleccionador de los 'Three Lions'.

El delantero celebra su gol ante Macedonia del Norte en el partido correspondiente a la clasificación para la Eurocopa 2024 / AP

Además, se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el '9' juegue este sábado: "Podría ser que vuelva a estar bien el fin de semana. Es una lesión que no le mantendrá fuera hasta dentro de dos o tres semanas".

Y es que no solo preocupa su presencia ante el Borussia, sino la ida de los cuartos de final de la Champions frente al Arsenal de Mikel Arteta del próximo 9 de abril en el Emirates Stadium.